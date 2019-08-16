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135 тысяч учеников: в Кировской области готовятся к 1 сентября

135 тысяч учеников: в Кировской области готовятся к 1 сентября

Вчера, 11:49
186
Валентина Палкина

Готовность всех кировских школ к новому учебному году обсудили на селекторном совещании в правительстве области. 1 сентября в нашем регионе за парты сядут более 135 тысяч учеников, 16 тысяч из них - первоклассники.

На подготовку школ из областного бюджета было выделено более ста двадцати миллионов рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году. Эти средства направлены на ремонт, приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности, а также на организацию учебного процесса.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Новыми учебниками обеспечены все учащиеся первых классов, закуплены новые комплекты для 9-х и 10-х классов областных и муниципальных школ, всего на приобретение учебников направили почти 55 млн рублей. Кроме того, учащиеся школ получат в этом году возможность заниматься с использованием электронных учебников. Нашему региону безвозмездно передаются 122 тысячи комплектов лицензий».

На совещании обсудили и проблему нехватки учителей. Подготовку преподавателей начнут уже со школьной скамьи. С 1 сентября на базе опорных школ будет создано 14 профильных педагогических классов.

ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Планируется организовать работу по заключению договоров со студентами старших курсов ВятГУ педагогических специальностей. В этом случае директора школ смогут прогнозировать кадровую потребность на ближайшую перспективу, а студенты получат гарантированное место для трудоустройства и меры социальной поддержки».

К совещанию в режиме видеоконференции подключились и главы районов. В частности, они рассказали, как идет освоение средств федерального бюджета по созданию в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом.

АНАТОЛИЙ КОЩЕЕВ, ГЛАВА ЗУЕВСКОГО РАЙОНА:
«В этом году будет проведен ремонт еще в двух спортивных залах, Семушино, на сумму более 1,5 млн рублей, ремонт будет закончен до 1 сентября, на образовавшуюся экономию мы проводим еще один аукцион».

Всего в регионе спортивными залами, соответствующими требованиям санитарного законодательства, обеспечены 98% школ. Во всех образовательных учреждениях организовано медицинское обслуживание. Горячим питанием будут обеспечены все ученики начальных классов.

135 тысяч учеников: в Кировской области готовятся к 1 сентября

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