135 тысяч учеников: в Кировской области готовятся к 1 сентября

Готовность всех кировских школ к новому учебному году обсудили на селекторном совещании в правительстве области. 1 сентября в нашем регионе за парты сядут более 135 тысяч учеников, 16 тысяч из них - первоклассники.На подготовку школ из областного бюджета было выделено более ста двадцати миллионов рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году. Эти средства направлены на ремонт, приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности, а также на организацию учебного процесса.На совещании обсудили и проблему нехватки учителей. Подготовку преподавателей начнут уже со школьной скамьи. С 1 сентября на базе опорных школ будет создано 14 профильных педагогических классов.К совещанию в режиме видеоконференции подключились и главы районов. В частности, они рассказали, как идет освоение средств федерального бюджета по созданию в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом.Всего в регионе спортивными залами, соответствующими требованиям санитарного законодательства, обеспечены 98% школ. Во всех образовательных учреждениях организовано медицинское обслуживание. Горячим питанием будут обеспечены все ученики начальных классов.