Областной педсовет обсудил готовность к учебному году

Состоялся традиционный августовский педсовет - совещание руководителей муниципальных образовательных организаций города Кирова.К новому учебному году - готовы. В зале - представители и школ, и дошкольных учреждений. Всего более четырехсот человек. В первую очередь на августовском педсовете подвели итоги прошедшего учебного года и обсудили текущую ситуацию.Педагоги обсудили болевые точки в сфере образования. Особое внимание уделялось дополнительному образованию детей.Кроме того, было отмечено, что система образования области, как и страны в целом, претерпевает качественные изменения. Новые задачи перед педагогическим сообществом поставлены в майских указах Президента страны.