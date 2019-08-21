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Областной педсовет обсудил готовность к учебному году

Областной педсовет обсудил готовность к учебному году

Вчера, 15:22
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Карина Алоян

Состоялся традиционный августовский педсовет - совещание руководителей муниципальных образовательных организаций города Кирова.

К новому учебному году - готовы. В зале - представители и школ, и дошкольных учреждений. Всего более четырехсот человек. В первую очередь на августовском педсовете подвели итоги прошедшего учебного года и обсудили текущую ситуацию.

АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВА:
«На первое сентября 2019 года Департамент образования организует работу 214 подведомственных учреждений. Утвержденный на 2019 год бюджет по отрасли образования составляет 6 млрд 390 млн 924 тыс рублей».

Педагоги обсудили болевые точки в сфере образования. Особое внимание уделялось дополнительному образованию детей.

АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВА:
«Формирование эффективной системы дополнительного образования детей и увеличение количество обучающихся по дополнительным образовательным программам. К 2021 году планируется создать еще 900 тыс. мест для образования детей, охватить дополнительным образованием 70% детей с ограниченными возможностями здоровья».

Кроме того, было отмечено, что система образования области, как и страны в целом, претерпевает качественные изменения. Новые задачи перед педагогическим сообществом поставлены в майских указах Президента страны.

Областной педсовет обсудил готовность к учебному году

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