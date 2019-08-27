Руководство Кировской области взяло шефство над школьниками

Раннее утро, а они уже на ногах и при параде. Студенты Волго-Вятского института филиала МГЮА имени Кутафина собрались встретить новый учебный год. Для многих из них это первый день студенческой жизни.
- Конечно волнительно немножко, все-таки первый раз иду в университет, надеюсь быстро освоимся найдем здесь новых друзей.
- Новый жизненный этап - институт. Всегда готов стараться и учиться.
В этом году в МГЮА поступило 400 человек, представлены почти все районы Кировской области. Кроме того, в кировский филиал приехали учиться и представители 17 регионов страны.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Первокурсники, вы поступили в один из лучших вузов страны. И ваша задача все знания, которыми обладают ваши преподаватели впитать в себя. А то, что вы к этому стремитесь видно из того, что вы самые первые проводите линейку в Кировской области - в 8.30».
День знаний торжественно встречали во всех школах Кирова и области. Одна из самых масштабных линеек состоялась в школе №26, которая была открыта в 2018 году и отмечает первую годовщину работы.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы видите, что много сейчас в Кировской области делается для образования: открываются новые школы, детские сады. Очень радует, что много первоклашек - их легко отличить - они в желтых галстуках, это отличительная особенность этой школы».
Еще одна традиция новой школы - практика наставничества. Когда члены правительства и Заксобрания берут шефство над конкретным классом и открывают перед школьниками новые возможности.
ВИКТОРИЯ САЛЫНОВА, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 2 "Б" ШКОЛЫ №26 Г.КИРОВА:
«Благодаря тому, что мы подшефный класс мы можем посещать многие места. Благодаря Владимиру Васильевичу мы можем съездить туда, куда ребята желают и что они хотят посмотреть».
Второму "Б" в шефы достался Председатель Законодательного Собрания. В течение прошлого учебного года для ребят были организованы показ спектакля, экскурсия в Детский космический центр, новогодняя елка, посещение Музея пожарной охраны.
- Интересно было смотреть спектакль. Было грустно, потом весело, менялось настроение все время.
- Мы ездили в пожарную станцию и залезали там в машину и было очень классно.
Владимир Быков похвалил ребят за отличную дисциплину, пожелал хорошо учиться, подарил книги, а так же поручил второклашкам составить план желаний на новый учебный год.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наверное мы уже начнем воспитывать у них чувство выбора своего дальнейшего пути. Вот мы были в космическом центре - космонавты - это же здорово».