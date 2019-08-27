Руководство Кировской области взяло шефство над школьниками

Раннее утро, а они уже на ногах и при параде. Студенты Волго-Вятского института филиала МГЮА имени Кутафина собрались встретить новый учебный год. Для многих из них это первый день студенческой жизни.В этом году в МГЮА поступило 400 человек, представлены почти все районы Кировской области. Кроме того, в кировский филиал приехали учиться и представители 17 регионов страны.День знаний торжественно встречали во всех школах Кирова и области. Одна из самых масштабных линеек состоялась в школе №26, которая была открыта в 2018 году и отмечает первую годовщину работы.Еще одна традиция новой школы - практика наставничества. Когда члены правительства и Заксобрания берут шефство над конкретным классом и открывают перед школьниками новые возможности.Второму "Б" в шефы достался Председатель Законодательного Собрания. В течение прошлого учебного года для ребят были организованы показ спектакля, экскурсия в Детский космический центр, новогодняя елка, посещение Музея пожарной охраны.Владимир Быков похвалил ребят за отличную дисциплину, пожелал хорошо учиться, подарил книги, а так же поручил второклашкам составить план желаний на новый учебный год.