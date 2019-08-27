В Зуевке открыли новую школу

День знаний в Зуевке стал особенным праздником. Здесь состоялось торжественное открытие новой школы, построенной в рамках нацпроекта "Образование".На торжественной линейке в этот день собрались сразу все классы. До этого 700 школьников учились в здании, построенном еще в 1957 году. Открытия новой школы с нетерпением ждали и сами ребята, и их родители.В новом учебном году школа распахнула свои двери для 760 учеников, среди которых - 84 первоклассника.Школа в Зуевке была построена благодаря реализации национального проекта «Образование», который действует в стране по инициативе главы государства Владимира Путина.Отметим, что на создание Образовательного центра в Зуевке из федерального бюджета было выделено 567,5 млн рублей. Современное трехэтажное здание вместило в себя 37 учебных кабинетов. Здесь есть также тренажерный, актовый, спортивный и хореографический залы.Это школа в микрорайоне Чистые Пруды города Кирова, которая будет сдана в эксплуатацию в конце текущего года.