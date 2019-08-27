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В Зуевке открыли новую школу

В Зуевке открыли новую школу

Сегодня, 11:58
193
Валентина Палкина

День знаний в Зуевке стал особенным праздником. Здесь состоялось торжественное открытие новой школы, построенной в рамках нацпроекта "Образование".

На торжественной линейке в этот день собрались сразу все классы. До этого 700 школьников учились в здании, построенном еще в 1957 году. Открытия новой школы с нетерпением ждали и сами ребята, и их родители.

НАДЕЖДА ЖИГАЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ЗУЕВКИ:
«Мы очень рады, у меня первая идет уже в седьмой класс, а вторая в первый класс, и в новую школу, я думаю, что она будет хорошо учиться, мы счастливы».

В новом учебном году школа распахнула свои двери для 760 учеников, среди которых - 84 первоклассника.

Школа в Зуевке была построена благодаря реализации национального проекта «Образование», который действует в стране по инициативе главы государства Владимира Путина.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Было принято решение о строительстве школы в Зуевке, нас Правительство и Президент РФ в этом поддержали, выделили деньги, огромное спасибо строителям, тем, кто в Правительстве занимался, за то, что в кратчайший срок была построена одна из самых современных школ в России».

Отметим, что на создание Образовательного центра в Зуевке из федерального бюджета было выделено 567,5 млн рублей. Современное трехэтажное здание вместило в себя 37 учебных кабинетов. Здесь есть также тренажерный, актовый, спортивный и хореографический залы.

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь оснащены классы, здесь современное оборудование для обучения и воспитания, уже сложилась такая добрая традиция, каждый год в 1 сентября появляется в Кировской области по одной новой школе, это уже шестая школа, и седьмая у нас в ближайших планах».

Это школа в микрорайоне Чистые Пруды города Кирова, которая будет сдана в эксплуатацию в конце текущего года.

В Зуевке открыли новую школу

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