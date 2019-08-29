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С 1 января в Кирове откроются пять новых детских садов.

С 1 января в Кирове откроются пять новых детских садов.

Сегодня, 10:26
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С 1 января в Кирове откроются пять новых детских садов.
В трех из пяти строящихся зданий детских садов начались отделочные работы - в Метрограде, на ул. Чистопрудненской, 15 и на ул. Гагарина, 2-а (Нововятский район).

В детском саду на улице Гагарина полностью закончен монтаж конструкций кровли.

Закончен монтаж фасадного утеплителя, производится монтаж навесного фасада. Выполнены наружные сети водоснабжения и канализации, отопления, электроснабжения, продолжаются работы по устройству внутренних инженерных систем. Одновременно ведутся планировка и благоустройство территории, монтируется забор.

Завершена кладка здания нового детского сада и в Метрограде. Установлены все внутренние перегородки, закончены работы по устройству кровли, навесных фасадов и установке окон. Закончены работы по гидроизоляции и облицовке чаши бассейна.

Полностью готова «коробка» здания на улице Чистопрудненской, 15. Начинается внутренняя отделка.

На улице Заводской, 10-а строители приступили к кладке стен первого этажа детского сада. Ведутся работы по устройству полов в подвале, монтажу плит перекрытия и фундаментных блоков стен.

На улице Крупской, 5-а продолжается выполнение работ по устройству фундаментов и по вертикальной планировке участка.

С вводом 5-ти новых детских садов в Кирове откроется 1 290 мест. Первый прием детей в новые детсады начнется в январе 2020-го и продолжится до конца марта.


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