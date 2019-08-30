В Метрограде осмотрели строительство детского сада

В Кирове в микрорайоне Метроград продолжается строительство детского сада. Подрядчик производит работы с опережением графика.Если говорить про областной центр, то в нем запланировано до конца года достроить пять детских садов, два из которых уже в ближайшее время будут введены в эксплуатацию и готовы принять детей. В дошкольном учреждении в Метрограде полном ходом идут отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Застройщик интересно подошел к оформлению ландшафта вокруг здания и обустройству детских площадок.Для оформления помещений садика разработан дизайн проект, согласно которому на стенах будут нейтральные краски спокойных тонов и тактильные элементы: металл, шерсть, дерево. Помимо игровых залов и бассейна, предусмотрена соляная пещера для детей с проблемами дыхания. Осмотреть новый детский сад смогли и молодые мамы живущие рядом с дошкольным учреждением.Напомним, что детский сад рассчитан на 220 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. До конца года этот детский сад будет сдан, его укомплектуют необходимым оборудованием и уже с января следующего года он сможет принять своих первых посетителей.