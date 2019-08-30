В Метрограде осмотрели строительство детского сада

В Кирове в микрорайоне Метроград продолжается строительство детского сада. Подрядчик производит работы с опережением графика.
Если говорить про областной центр, то в нем запланировано до конца года достроить пять детских садов, два из которых уже в ближайшее время будут введены в эксплуатацию и готовы принять детей. В дошкольном учреждении в Метрограде полном ходом идут отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Застройщик интересно подошел к оформлению ландшафта вокруг здания и обустройству детских площадок.
СЕРГЕЙ ПЕСТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКОГО САДА:
«Мы готовились к строительству детского сада и изучали современные тенденции и понимаем, что детям нужно общение, какое-то место, где они могли бегать, играть веселиться. В тоже время есть площадки по разным возрастам, играют на своей территории. Это круг, в центре дерево. Планируется, что в новый год хоровод водить около живого дерева».
Для оформления помещений садика разработан дизайн проект, согласно которому на стенах будут нейтральные краски спокойных тонов и тактильные элементы: металл, шерсть, дерево. Помимо игровых залов и бассейна, предусмотрена соляная пещера для детей с проблемами дыхания. Осмотреть новый детский сад смогли и молодые мамы живущие рядом с дошкольным учреждением.
НАТАЛЬЯ:
«Очень рады, что у нас вблизи будет детский сад, такой современный. Очень ждем того момента, когда наши дети ужей пойдут сюда. Надеемся, что это случится очень скоро».
Напомним, что детский сад рассчитан на 220 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. До конца года этот детский сад будет сдан, его укомплектуют необходимым оборудованием и уже с января следующего года он сможет принять своих первых посетителей.