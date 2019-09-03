В Кировской области появился первый в регионе профильный класс Следственного комитета. В кадетском корпусе эта группа - на особом счету. По окончании учебы выпускники класса могут поступить в академию следственного комитета вне конкурса.
- Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой!
Эту профориентацию никак не назовешь ранней: в 10 классе пора уже представлять, кем ты хочешь стать, когда вырастешь.
Ребята из кировского кадетского корпуса свой выбор сделали. Решение, конечно, может и поменяться в будущем, но направление - работа в системе следственного комитета обещает впереди много нового и интересного.
ЛЮБОВЬ КАРЯКИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«10-11 класс будут проходить профориентация, дети будут поступать в профильные вузы вне конкурса, потому что это класс именно СКР РФ».
Занятия с кураторами из следственного комитета будут проходить еженедельно. Ребята изучат основы криминалистики, введение в специальность, закон о следственном комитете - всё то, что обязательно пригодится им потом, при обучении в академии СКР.
АРИНА САВИНЫХ, УЧЕНИЦА 10"А":
«Мне это очень приятно, это большая часть для всего нашего класса. Все одноклассники рады этому, большие возможности дает в будущем».
ИВАН ИВАНОВ, УЧЕНИК 10"А":
«Когда я узнал, что у нас есть такой класс я, сразу захотел сюда, как и мои одноклассники. Это накладывает большие обязательства и на дисциплину и на учёбу».
Профильный кадетский класс следственного комитета - первый в Кировской области, но не первый в России: всего в нашей стране открыто 26 таких классов. Система профильного кадетского образования Следственного комитета, интегрированная с академиями Следственного комитета, позволяет создать особую атмосферу кадетского братства и чувства родства "по призванию" еще в школе, и заложить основу для профессионального роста.