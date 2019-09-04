Лучшие кировские учителя получили по 200 тысяч рублей

Восемь педагогов из Кировской области вошли в число лучших по России. К Дню учителя они получат премию за счет средств федерального бюджета. С двумя победителями конкурса познакомилась наша съемочная группа.
Всего год третьеклассники Лицея естественных наук изучают английский язык, но на уроках уже не звучит ни одного русского слова, кроме имен ребят.
Нина Вострикова уже в третий раз становится победителем Всероссийского конкурса. За достижения в педагогической деятельности также была отмечена в 2007-м и 2011-м годах.
НИНА ВОСТРИКОВА, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЛИЦЕЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК:
«Сейчас, конечно, другие дети, но они очень любознательные, очень творческие, и с ними надо больше играть, играя, мы учимся, а учимся, играя».
Сейчас при обучении языкам надо развивать и навыки разговорной речи, и в то же время готовить ребят к письменным заданиям ЕГЭ. Ученики Нины Востриковой на госэкзаменах неизменно показывают высокие результаты, свыше 90 баллов. Немало лицеистов стали призерами и победителями Всероссийских и международных олимпиад.
НИНА ВОСТРИКОВА, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЛИЦЕЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК:
«Я очень горжусь, что одна моя ученица учится в Италии, на бюджетной основе, есть дети, которые учатся в МГУ, в Высшей школе экономики, в наших лингвистических вузах».
Лучшим учителем в этом году признана и Светлана Чернядьева, которая преподает географию в Центре дистанционного образования детей.
Уроки педагоги проводят и по скайпу, и в самом Центре, занятия бывают индивидуальные и групповые. Светлана Чернядьева здесь пятый год, признается, что привыкнуть было непросто.
СВЕТЛАНА ЧЕРНЯДЬЕВА, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ:
«Необычная работа с точки зрения общения, здесь дети не такие, как в обычной школе, результат от нашей работы очень благодарный, и дети, и родители несут заряд добра, тепла, энергии, и отдача идет буквально на каждом уроке».
Светлана Чернядьева работает и с незрячими школьниками, для этого пришлось научиться читать по Брайлю.
Многие пособия и задания разрабатывают сами учителя. И это тоже сыграло свою роль при выявлении победителей конкурса, оценивались также авторские методические разработки. Добавим, в числе восьми лучших учителей в этом году, кроме кировчан, педагоги из Яранска, Котельнича, Опаринского и Омутнинского районов.