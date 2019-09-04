Лучшие кировские учителя получили по 200 тысяч рублей

Восемь педагогов из Кировской области вошли в число лучших по России. К Дню учителя они получат премию за счет средств федерального бюджета. С двумя победителями конкурса познакомилась наша съемочная группа.Всего год третьеклассники Лицея естественных наук изучают английский язык, но на уроках уже не звучит ни одного русского слова, кроме имен ребят.Нина Вострикова уже в третий раз становится победителем Всероссийского конкурса. За достижения в педагогической деятельности также была отмечена в 2007-м и 2011-м годах.Сейчас при обучении языкам надо развивать и навыки разговорной речи, и в то же время готовить ребят к письменным заданиям ЕГЭ. Ученики Нины Востриковой на госэкзаменах неизменно показывают высокие результаты, свыше 90 баллов. Немало лицеистов стали призерами и победителями Всероссийских и международных олимпиад.Лучшим учителем в этом году признана и Светлана Чернядьева, которая преподает географию в Центре дистанционного образования детей.Уроки педагоги проводят и по скайпу, и в самом Центре, занятия бывают индивидуальные и групповые. Светлана Чернядьева здесь пятый год, признается, что привыкнуть было непросто.Светлана Чернядьева работает и с незрячими школьниками, для этого пришлось научиться читать по Брайлю.Многие пособия и задания разрабатывают сами учителя. И это тоже сыграло свою роль при выявлении победителей конкурса, оценивались также авторские методические разработки. Добавим, в числе восьми лучших учителей в этом году, кроме кировчан, педагоги из Яранска, Котельнича, Опаринского и Омутнинского районов.