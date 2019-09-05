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Строительство детского сада в Нововятске

Строительство детского сада в Нововятске

Вчера, 10:59
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Юлия Шалаева

До конца года в Кирове должны сдать пять детских садов. Первый на очереди - детский сад в Нововятском районе. На какой стадии сегодня строительство важного социального объекта?

Михаил с дочкой периодически приходит на улицу Гагарина посмотреть, как идут работы. На их глазах, рядом с домом, строят новый детский сад.

МИХАИЛ НАДЕЖДИН:
«Нам нравится. Обстановка хорошая, свежий воздух, здесь очень красиво».

За 2 месяца застройщик возвел «коробку», смонтировал кровлю и фасадный утеплитель. Активно идут работы и на прилегающей территории.

ЮРИЙ ПЕРМИНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ-ЗАСТРОЙЩИКА:
«В настоящий момент заканчиваются элементы благоустройства - вертикалится территория, делаются твердые покрытия. До 15 сентября мы завершим монтаж малых архитектурных форм: детские городки, детские домики и на следующей неделе будем расстилать рулонный газон».

Сегодня сети детского сада начали подключать к городской системе водоснабжения и канализации. Внутри здания обстраивают инженерные системы, идут черновые работы – стяжки, оштукатуривание. Выполнена чаша бассейна, она готовится к отделке.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«270 мест вместимостью - это проект повторного применения. У нас такие детские сады построены в Урванцево, в Нововятске».

Детский сад на Гагарина 2а, должны сдать в конце октября. По плану в декабре уже начнется набор в группы. Параллельно со строительством идет и подбор педагогических кадров.

АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г.КИРОВА:
«Двенадцать групп, т.е. 24 воспитателя, 18 нянечек - коллектив порядка 80 человек будет».

Садик расположен на территории больничного городка и пока здесь нет удобного подъезда и парковки. После сдачи объекта застройщик планирует оборудовать тротуар, кроме того, улица Гагарина включена в предварительный перечень для ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги» на 2020 год.

Строительство детского сада в Нововятске

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