Строительство детского сада в Нововятске

До конца года в Кирове должны сдать пять детских садов. Первый на очереди - детский сад в Нововятском районе. На какой стадии сегодня строительство важного социального объекта?Михаил с дочкой периодически приходит на улицу Гагарина посмотреть, как идут работы. На их глазах, рядом с домом, строят новый детский сад.За 2 месяца застройщик возвел «коробку», смонтировал кровлю и фасадный утеплитель. Активно идут работы и на прилегающей территории.Сегодня сети детского сада начали подключать к городской системе водоснабжения и канализации. Внутри здания обстраивают инженерные системы, идут черновые работы – стяжки, оштукатуривание. Выполнена чаша бассейна, она готовится к отделке.Детский сад на Гагарина 2а, должны сдать в конце октября. По плану в декабре уже начнется набор в группы. Параллельно со строительством идет и подбор педагогических кадров.Садик расположен на территории больничного городка и пока здесь нет удобного подъезда и парковки. После сдачи объекта застройщик планирует оборудовать тротуар, кроме того, улица Гагарина включена в предварительный перечень для ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги» на 2020 год.