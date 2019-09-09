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В Кирове проходит традиционный городской слёт "Юный знаток природы-2019"

В Кирове проходит традиционный городской слёт "Юный знаток природы-2019"

Вчера, 17:39
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Альбина Самигуллина

В Кирове проходит традиционный городской слёт "Юный знаток природы-2019", посвящённый юбилею нашего города. В знаниях о природе соревновались дошколята.

Детский сад №143 - постоянный участник конкурса, который проходит уже в 23-й раз - каждый год малыши этого дошкольного учреждения получают призовые места.

ЛИЛИЯ МИХЕЕВА, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №143:
«Ведь ребёнку важно не просто слушать рассказы и беседы о природе, а важно смотреть, видеть, ощущать, удивляться, поэтому мы организуем очень много экскурсий детей в природу, участвуем в конкурсах, слётах».

А дошкольники из 145-го детского сада пробуют свои силы в слёте впервые.

ОЛЬГА КРОПАЧЕВА, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №145:
«Дети готовились, старались, очень рады, что этот конкурс проходит в ботаническом саду и недалеко от нас - мы пешком смогли прогуляться, ну, и конечно, здесь очень красиво».

Городская краеведческая игра "Юный знаток природы" разделена на несколько потоков - сначала соревнуются в знаниях о природе дошкольники, затем ученики начальной школы, и завершают слёт шестиклассники. В первый день 15 команд дошкольников сначала представляли свою команду, а потом их ждали пять тематических станций. Все они связаны с животными и растениями Вятского края.

ЛАРИСА ОРЛОВА, ПЕДАГОГ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
«Станция "Там, на неведомых дорожках" дети узнают о деревьях, есть "Заповедная" долина - посвящена растениям из Красной книги, дальше они узнают на "Царстве цветов" о различных декоративных цветах, бабочках и насекомых».

- А береза, она лекарственное растение или нет?
- Нет.
- Ценная порода - береза - или нет? Как вы думаете, ценное дерево или совсем бесценное?
- Ценное.
- Ценное, конечно.

На одной из станций детям по пению птиц нужно было отгадать, кто поет, и показать на картинке. Но для начала нужно было разобраться, кто же всё-таки на них изображен.

- У тебя ворона, у меня синичка, о...а у меняяя...

Чтобы сохранить экологическое равновесие, научиться беречь окружающую среду - нужно с самого детства прививать ребёнку уважение и любовь ко всему живому вокруг. Здоровье нашей планеты зависит только от нас.

В Кирове проходит традиционный городской слёт

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