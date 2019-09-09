В Кирове проходит традиционный городской слёт "Юный знаток природы-2019", посвящённый юбилею нашего города. В знаниях о природе соревновались дошколята.Детский сад №143 - постоянный участник конкурса, который проходит уже в 23-й раз - каждый год малыши этого дошкольного учреждения получают призовые места.А дошкольники из 145-го детского сада пробуют свои силы в слёте впервые.Городская краеведческая игра "Юный знаток природы" разделена на несколько потоков - сначала соревнуются в знаниях о природе дошкольники, затем ученики начальной школы, и завершают слёт шестиклассники. В первый день 15 команд дошкольников сначала представляли свою команду, а потом их ждали пять тематических станций. Все они связаны с животными и растениями Вятского края.На одной из станций детям по пению птиц нужно было отгадать, кто поет, и показать на картинке. Но для начала нужно было разобраться, кто же всё-таки на них изображен.Чтобы сохранить экологическое равновесие, научиться беречь окружающую среду - нужно с самого детства прививать ребёнку уважение и любовь ко всему живому вокруг. Здоровье нашей планеты зависит только от нас.