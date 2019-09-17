Отличный старт с РДШ!

Как провести в школе квест по зарубежной литературе или стать частью волонтёрского движения? Об этом подросткам рассказали на образовательных площадках Российского Движения школьников. С началом нового учебного года движение ищет новых участников.На то, чтобы познакомиться друг с другом, у ребят из разных школ города есть несколько минут. И это не вечеринка для подростков, а площадка совета старшеклассников со всего города - знаниями, полученными здесь, ребята будут делиться в своих школах.А в соседнем кабинете школьники пытаются пройти путь - от обычного к гениальному. Здесь собрались помощники педагогов-организаторов. Как правило, у ребят много идей, как сделать школьную жизнь интереснее - например, провести квест на основе зарубежной литературы. Осталось только понять, как воплотить идеи в жизнь.Большой интерес вызывает и площадка для добровольцев. Как делать добрые дела и узнавать что-то новое? Волонтёры делятся личным опытом: некоторые пришли на квест "лаборатория в дыму", который проходили минувшей весной и был посвящен профилактике курения. В результате проработали в добровольческом движении целое лето.Сейчас в Кировском отделении Российского движения школьников принимают участие 39 образовательных учреждений города. Но двери открыты для всех желающих.