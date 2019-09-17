Отличный старт с РДШ!

Как провести в школе квест по зарубежной литературе или стать частью волонтёрского движения? Об этом подросткам рассказали на образовательных площадках Российского Движения школьников. С началом нового учебного года движение ищет новых участников.
На то, чтобы познакомиться друг с другом, у ребят из разных школ города есть несколько минут. И это не вечеринка для подростков, а площадка совета старшеклассников со всего города - знаниями, полученными здесь, ребята будут делиться в своих школах.
ЕВГЕНИЯ КУЛИКОВА, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ:
«Совет старшеклассников предполагает то, что люди должны быть очень активными и обладать софт-скиллз. То есть какими-то мягкими навыками и надпрофессиональными компетенциями, помимо профессиональных».
А в соседнем кабинете школьники пытаются пройти путь - от обычного к гениальному. Здесь собрались помощники педагогов-организаторов. Как правило, у ребят много идей, как сделать школьную жизнь интереснее - например, провести квест на основе зарубежной литературы. Осталось только понять, как воплотить идеи в жизнь.
АНЖЕЛА ИВОНИНА, ПЕДАГОГ КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ:
«В каждой школе очень много мероприятий проходит и детям очень важно знать, как сделать мероприятие, какую-то идею подчерпнуть откуда-то, и сегодня мы составляем таблицу с целью того, чтоб они смогли сделать это в своей школе».
Большой интерес вызывает и площадка для добровольцев. Как делать добрые дела и узнавать что-то новое? Волонтёры делятся личным опытом: некоторые пришли на квест "лаборатория в дыму", который проходили минувшей весной и был посвящен профилактике курения. В результате проработали в добровольческом движении целое лето.
- Изначально вообще не подозревала, что буду продолжать эту деятельность и дальше останусь в организации некоторых мероприятий, это очень интересные проекты. И дальше они будут развиваться, будут квесты, наподобие лаборатории в дыму».
Сейчас в Кировском отделении Российского движения школьников принимают участие 39 образовательных учреждений города. Но двери открыты для всех желающих.