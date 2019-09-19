В Кирове прошел конкурс для молодых учителей и их наставников

В Кирове дан старт городскому конкурсу "Наставник + молодой педагог = команда". В чём особенности этого соревнования по профессиональному мастерству?Такой конкурс в нашем городе прошёл впервые. Его особенность в том, что педагоги в нём участвуют командой. Более опытный учитель играет роль наставника, а его подопечным является молодой преподаватель, который совсем недавно пришел в систему образования.Конкурс шёл два дня. В первый день участники продемонстрировали визитки, где они презентовали себя и своё образовательное учреждение. Во второй день испытаний наставник проводил мастер-класс, а дальше молодой специалист рассказывал, чему он научился за это время.За победу в конкурсе поборолись 11 команд из детских садов и средних общеобразовательных учреждений. Главный приз - путёвка в санаторий.