В Кирове прошел конкурс для молодых учителей и их наставников

В Кирове дан старт городскому конкурсу "Наставник + молодой педагог = команда". В чём особенности этого соревнования по профессиональному мастерству?
Такой конкурс в нашем городе прошёл впервые. Его особенность в том, что педагоги в нём участвуют командой. Более опытный учитель играет роль наставника, а его подопечным является молодой преподаватель, который совсем недавно пришел в систему образования.
СВЕТЛАНА КОТРЯХОВА, ДИРЕКТОР "ЦПКРО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ":
«Тут должны сойтись два фактора: молодой педагог должен готов принять и вникнуть, так сказать, в знания, предлагаемые ему наставником, и услышать авторитет. А наставник должен быть готов отдать знания, свой профессионализм».
Конкурс шёл два дня. В первый день участники продемонстрировали визитки, где они презентовали себя и своё образовательное учреждение. Во второй день испытаний наставник проводил мастер-класс, а дальше молодой специалист рассказывал, чему он научился за это время.
СВЕТЛАНА ПЕРМИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ:
«Наставник - это опыт, это мудрость, молодой педагог - это желание, это горение. И сегодня первые конкурсанты уже приходили - радуемся, это праздник. Бьются за то, даже нельзя сказать, что за место, победители все будут, те, кто пришел, покажут сегодня себя, покажут завтра. Самое главное - это популяризация нашей педагогической профессии, она, действительно, очень шикарна».
За победу в конкурсе поборолись 11 команд из детских садов и средних общеобразовательных учреждений. Главный приз - путёвка в санаторий.