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Начинающие модельеры представили свои лучшие проекты на конкурсе профмастерства «Модный город»

Начинающие модельеры представили свои лучшие проекты на конкурсе профмастерства «Модный город»

Сегодня, 11:06
81
Валентина Палкина

Несколько десятков молодых кировских модельеров представили сегодня свои лучшие проекты на конкурсе профмастерства «Модный город».

Члены жюри оценивают работы конкурсантов. Среди участников не только студенты, но и школьники. Восьмиклассница Вера Пересторонина представила свой эскиз в номинации «Рисуя моду». Считает, что без подобных конкурсов начинающим дизайнерам не обойтись.

ВЕРА ПЕРЕСТОРОНИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА "МОДНЫЙ ГОРОД":
«Дают уверенность, чтобы ты становился выше рангом».

В этой же номинации уже из других предложенных образцов материалов выполняла эскиз еще одна участница школы юных модельеров «Кудесница» Марина Кокорина.

МАРИНА КОКОРИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА "МОДНЫЙ ГОРОД":
«Этот конкурс дает опыт, ты можешь посмотреть на работы других участниц, какими способами они пользуются, и узнавать что-то новое».

Для участников номинации «Модная идея» задача посложнее - макетирование изделий легкой промышленности. Здесь уже нужно было представить практически готовую модель.

ЕКАТЕРИНА ВАХРУШЕВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА "МОДНЫЙ ГОРОД":
«Формообразование за счет складок, я слушала музыку, и мне такой образ пришел.
Ткань не очень сложная, пластичная и хорошо задает форму, не всегда получается с первого раза, надо пробовать, больше закладывать форм, смотреть, что понравится, что нет».

Еще одна номинация, которой не было на предыдущем конкурсе - «Ощущая моду». Участники разрабатывали рекомендации по применению и переработке швейных материалов. Победители во всех номинациях получили награды.

И подарком для всех участников стало выступление студенческого театра моды «Туфлай», который представил одну из своих последних коллекций - "Легко", навеянных творчеством кировского художника Дмитрия Патрушева.

Начинающие модельеры представили свои лучшие проекты на конкурсе профмастерства «Модный город»

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