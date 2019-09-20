Начинающие модельеры представили свои лучшие проекты на конкурсе профмастерства «Модный город»

Несколько десятков молодых кировских модельеров представили сегодня свои лучшие проекты на конкурсе профмастерства «Модный город».
Члены жюри оценивают работы конкурсантов. Среди участников не только студенты, но и школьники. Восьмиклассница Вера Пересторонина представила свой эскиз в номинации «Рисуя моду». Считает, что без подобных конкурсов начинающим дизайнерам не обойтись.
ВЕРА ПЕРЕСТОРОНИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА "МОДНЫЙ ГОРОД":
«Дают уверенность, чтобы ты становился выше рангом».
В этой же номинации уже из других предложенных образцов материалов выполняла эскиз еще одна участница школы юных модельеров «Кудесница» Марина Кокорина.
МАРИНА КОКОРИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА "МОДНЫЙ ГОРОД":
«Этот конкурс дает опыт, ты можешь посмотреть на работы других участниц, какими способами они пользуются, и узнавать что-то новое».
Для участников номинации «Модная идея» задача посложнее - макетирование изделий легкой промышленности. Здесь уже нужно было представить практически готовую модель.
ЕКАТЕРИНА ВАХРУШЕВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА "МОДНЫЙ ГОРОД":
«Формообразование за счет складок, я слушала музыку, и мне такой образ пришел.
Ткань не очень сложная, пластичная и хорошо задает форму, не всегда получается с первого раза, надо пробовать, больше закладывать форм, смотреть, что понравится, что нет».
Еще одна номинация, которой не было на предыдущем конкурсе - «Ощущая моду». Участники разрабатывали рекомендации по применению и переработке швейных материалов. Победители во всех номинациях получили награды.
И подарком для всех участников стало выступление студенческого театра моды «Туфлай», который представил одну из своих последних коллекций - "Легко", навеянных творчеством кировского художника Дмитрия Патрушева.