В школы и детсады Кировской области поступили наборы шашек и шахмат - и это пока первый шаг на пути развития этих интеллектуальных видов спорта. Насколько популярны шашки и шахматы среди жителей региона?Кружок шашек и шахмат в детском садике №35 существует уже два года. Средние группы начинают с шашек, старшие уже уверенно двигают на доске шахматные фигуры. Дети с удовольствием принимают участие в турнирах, которые проводятся совместно с родителями.Кроме самих занятий дошкольники подготовили целую выставку поделок на тему интеллектуального спорта. Шестилетний Ярослав Береснев вместе с мамой смастерили необычную шахматную доску.1000 наборов шахмат и 400 - шашек были подарены дошкольным образованиям и опорным школам. Муниципальные школы в скором времени тоже получат дополнительные комплекты. Школа в Вахрушах недавно приняла 17 наборов шахмат, но для того, чтобы открыть факультатив, есть свои препятствия.Но в школе есть ребята, которые играют и хотят и дальше повышать свой уровень игры.Шашки и шахматы - это тоже спорт, но спорт интеллектуальный, по ним проводятся соревнования самых разных уровней - от дворовых до мировых. Многие качества, такие как логика, мышление, усидчивость, тренируют эти игры, а спортивный азарт и желание победить у игроков не отнять. Андрей Чулков играет как в шахматы, так и в шашки. Интервью мальчик согласился дать исключительно за игрой. Он играет с пятилетнего возраста и уже имеет хорошие результаты - был чемпионом области.В последние годы популярность игры в шахматы резко возросла, только в этом году в городском шахматном клубе "Белая ладья" учится мастерству игры более 200 ребят, ещё 60 находится в резерве, так как обучают играть юных шахматистов всего два тренера.Интеллектуальный спорт никогда не выйдет из моды.