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В школы и детсады Кировской области поступили наборы шашек и шахмат

В школы и детсады Кировской области поступили наборы шашек и шахмат

Вчера, 15:17
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Альбина Самигуллина

В школы и детсады Кировской области поступили наборы шашек и шахмат - и это пока первый шаг на пути развития этих интеллектуальных видов спорта. Насколько популярны шашки и шахматы среди жителей региона?

Кружок шашек и шахмат в детском садике №35 существует уже два года. Средние группы начинают с шашек, старшие уже уверенно двигают на доске шахматные фигуры. Дети с удовольствием принимают участие в турнирах, которые проводятся совместно с родителями.

ЛЮДМИЛА БАЛАХНИЧЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №35:
«Это направление очень поддерживается и министерством образования, и департаментом образования, и институтом развития образования, которые были гостями 1 сентября на День Знаний в нашем детском саду, и которые были приятно удивлены, какая работа здесь поставлена, и подарили нам несколько комплектов шахмат и шашек для дальнейшего развития в этом направлении».
 
Кроме самих занятий дошкольники подготовили целую выставку поделок на тему интеллектуального спорта. Шестилетний Ярослав Береснев вместе с мамой смастерили необычную шахматную доску.

ЯРОСЛАВ БЕРЕСНЕВ:
«Мы с мамой сделали поле из риса и гречи - рис - белые, греча - черные. Сами фигуры мы сделали из крышек».
 
1000 наборов шахмат и 400 - шашек были подарены дошкольным образованиям и опорным школам. Муниципальные школы в скором времени тоже получат дополнительные комплекты. Школа в Вахрушах недавно приняла 17 наборов шахмат, но для того, чтобы открыть факультатив, есть свои препятствия.

ИГОРЬ ОЛИН, ДИРЕКТОР КОГОБУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПГТ.ВАХРУШИ":
«Среди учителей, я поспрашивал, играть в шахматы - мало кто играет, практически не играют, во всяком случае, на хорошем уровне никто не играет. И возможности вести кружок нет в силу того, что нет специалиста».
 
Но в школе есть ребята, которые играют и хотят и дальше повышать свой уровень игры.

ДМИТРИЙ КОРОЛЕВ, УЧЕНИК КОГОБУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПГТ.ВАХРУШИ":
«Я играю в шахматы с детства, меня научил играть в них дед, я иногда в них играю просто один дома - с компьютером, например».
 
Шашки и шахматы - это тоже спорт, но спорт интеллектуальный, по ним проводятся соревнования самых разных уровней - от дворовых до мировых. Многие качества, такие как логика, мышление, усидчивость, тренируют эти игры, а спортивный азарт и желание победить у игроков не отнять. Андрей Чулков играет как в шахматы, так и в шашки. Интервью мальчик согласился дать исключительно за игрой. Он играет с пятилетнего возраста и уже имеет хорошие результаты - был чемпионом области.

АНДРЕЙ ЧУЛКОВ:
«Это настольная игра, здесь нужно быть умным, чтобы просчитывать ходы».
 
В последние годы популярность игры в шахматы резко возросла, только в этом году в городском шахматном клубе "Белая ладья" учится мастерству игры более 200 ребят, ещё 60 находится в резерве, так как обучают играть юных шахматистов всего два тренера.

ЕВГЕНИЙ ШАМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Каждый родитель хочет видеть своего ребёнка умным, воспитанным, вежливым, умеющим критически оценивать ситуацию, умеющим анализировать свои поступки, дисциплинированным, не только в меру шумливым и беготливым, ну, и шахматы, я считаю, эти качества в детях вырабатывают».

Интеллектуальный спорт никогда не выйдет из моды.

В школы и детсады Кировской области поступили наборы шашек и шахмат

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