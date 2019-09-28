В областной Филармонии прошли торжественные мероприятия к Дню учителя

Накануне в Кирове отмечали День Учителя. На праздник в областную Филармонию были приглашены педагоги со всей Кировской области, Вручались награды "Педагогическая слава" и "Учитель года".
Уже совсем скоро свой профессиональный праздник, «День учителя» отметят два с половиной миллиона россиян. Профессия педагога особенная: лучшие из учителей не просто оказывают "образовательные услуги", а вкладывают в учеников частичку своей души, стремятся показать, как важны порядочность, справедливость, доверие, уважение друг к другу, любовь к родной стране. Представителей одной из самых важных профессий поздравил председатель Законодательного собрания.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ученики бывают хорошие, ученики бывают плохие, но для вас они родные, вы их всех любите и хотите, чтобы тот плохой ученик когда-то раскрыл себя и вы потом гордились им. Ваш труд очень важен для страны, для общества. И то, что вы делаете, вы делаете во благо города Кирова и Кировской области. Я хочу вас всех поздравить, пожелать терпения, здоровья, счастья и удачи во всех ваших начинаниях».
После выступления Владимир Быков спустился в зал и лично вручил букет цветов директору средней школы №37, в знак особой благодарности за общую работу над решением проблем в городской системе образования.
ЕЛЕНА КОВАЛЁВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«В судьбе каждого человека обязательно есть Учитель, Наставник, благодаря которому дан был старт в жизнь, появилось любимое дело. Киров всегда славился своими преподавательскими кадрами. Наш преподавательский состав - это мощная сила квалифицированных специалистов, которые стремятся привить детям лучшие качества дать им знания для дальнейшей жизни. Хочу сказать огромное спасибо каждому из вас!».
На торжественной церемонии почетным знаком Кировской области "Педагогическая слава" наградили 45 человек. Кроме того, еще 8 учителей получили федеральную премию Министерства просвещения за достижения в педагогической деятельности.
ОЛЬГА БУТОРИНА, УЧИТЕЛЬ ИСКУССТВА ГИМНАЗИИ №46 Г. КИРОВА:
«Это признание детей, родителей и коллектива в котором я работаю. Это тот труд, который в меня вложили родители, это их вера, их любовь и поддержка, моих детей, моих родителей, моего любимого класса. Я работаю в прекрасном коллективе, это моя отдушина. Мне нравится моя работа».
НАТАЛЬЯ ПУШКИНА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №14 Г. СЛОБОДСКОЙ:
«Это оценка моего педагогического труда, моего вклада в детей, за 40 с лишним лет педагогического стажа, наверное, у меня есть немало благодарных учеников».
Учитель - профессия высокого полёта. Педагог закладывает нравственные основы, которые не выучишь по учебнику и не скачаешь из интернета, но именно они определяют, кем вырастут наши дети.