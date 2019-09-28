В областной Филармонии прошли торжественные мероприятия к Дню учителя

Накануне в Кирове отмечали День Учителя. На праздник в областную Филармонию были приглашены педагоги со всей Кировской области, Вручались награды "Педагогическая слава" и "Учитель года".Уже совсем скоро свой профессиональный праздник, «День учителя» отметят два с половиной миллиона россиян. Профессия педагога особенная: лучшие из учителей не просто оказывают "образовательные услуги", а вкладывают в учеников частичку своей души, стремятся показать, как важны порядочность, справедливость, доверие, уважение друг к другу, любовь к родной стране. Представителей одной из самых важных профессий поздравил председатель Законодательного собрания.После выступления Владимир Быков спустился в зал и лично вручил букет цветов директору средней школы №37, в знак особой благодарности за общую работу над решением проблем в городской системе образования.На торжественной церемонии почетным знаком Кировской области "Педагогическая слава" наградили 45 человек. Кроме того, еще 8 учителей получили федеральную премию Министерства просвещения за достижения в педагогической деятельности.Учитель - профессия высокого полёта. Педагог закладывает нравственные основы, которые не выучишь по учебнику и не скачаешь из интернета, но именно они определяют, кем вырастут наши дети.