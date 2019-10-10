В регионе презентовали новую систему процедуры зачисления в детские сады

В Кировской области разрабатывается информационно-справочная система "Иду в детский сад". И уже сейчас на новом интернет-портале можно отследить состояние очереди, узнать о количестве свободных мест, а в будущем - получать уведомления о зачислении ребенка в детский сад.Задача новой системы - сделать процедуру зачисления в детский сад максимально удобной и прозрачной. Здесь идет автоматическая оценка плановой потребности в количестве мест и обеспечена открытость процесса комплектования дошкольных образовательных организаций.Отметим, что информационно-справочная система "Иду в детский сад" разрабатывалась в тесном сотрудничестве с представителями родительской общественности.Система как раз и позволяет спрогнозировать очередность с учетом графика ввода новых детских садов, перехода детей из одной группы в другую, а также миграции населения.В дальнейшем предполагается, что через систему можно перейти к предоставлению услуги "Постановка на учет и зачисление в детский сад" с автоматическим уведомлением родителей.