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В регионе презентовали новую систему процедуры зачисления в детские сады

В регионе презентовали новую систему процедуры зачисления в детские сады

Вчера, 10:52
378
Валентина Палкина
В регионе презентовали новую систему процедуры зачисления в детские сады

В Кировской области разрабатывается информационно-справочная система "Иду в детский сад". И уже сейчас на новом интернет-портале можно отследить состояние очереди, узнать о количестве свободных мест, а в будущем - получать уведомления о зачислении ребенка в детский сад.

Задача новой системы - сделать процедуру зачисления в детский сад максимально удобной и прозрачной. Здесь идет автоматическая оценка плановой потребности в количестве мест и обеспечена открытость процесса комплектования дошкольных образовательных организаций.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот сейчас появляется инструмент, когда все без исключения могут зайти и посмотреть, что в Кирове и области строится, какие детские сады и в каком состоянии функционируют, в каких из них есть вакансии в различных группах по возрастам, и проследить за состоянием своей очереди, это и достаточно серьезная антикоррупционная составляющая, участие родителей в том, чтобы это было абсолютно прозрачно».

Отметим, что информационно-справочная система "Иду в детский сад" разрабатывалась в тесном сотрудничестве с представителями родительской общественности.

ОЛЬГА ТЫРЫКИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОО "КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ МАТЕРЕЙ":
«Мы просили транспортную связующую добавить, она добавлена, действительно, это очень удобно, посмотрел, как доехать, если мы увидим сквозную очередь, сколько человек перед нами, сколько свободных мест, будем понимать и анализировать, что меня ждет в перспективе, и 1 августа следующего года пойдет мой ребенок в садик или не пойдет».

Система как раз и позволяет спрогнозировать очередность с учетом графика ввода новых детских садов, перехода детей из одной группы в другую, а также миграции населения.

ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все, что мы сегодня увидели, это пожелания мам, мы вместе с ними сформировали изначально облик системы, как он должен выглядеть, какие должны быть разделы, все это разработки совместные, сегодня мы услышали несколько предложений по реализации, все проработаем, отдельно потом соберемся и посмотрим, как их реализовывать».

В дальнейшем предполагается, что через систему можно перейти к предоставлению услуги "Постановка на учет и зачисление в детский сад" с автоматическим уведомлением родителей.

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