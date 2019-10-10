В регионе презентовали новую систему процедуры зачисления в детские сады

В Кировской области разрабатывается информационно-справочная система "Иду в детский сад". И уже сейчас на новом интернет-портале можно отследить состояние очереди, узнать о количестве свободных мест, а в будущем - получать уведомления о зачислении ребенка в детский сад.
Задача новой системы - сделать процедуру зачисления в детский сад максимально удобной и прозрачной. Здесь идет автоматическая оценка плановой потребности в количестве мест и обеспечена открытость процесса комплектования дошкольных образовательных организаций.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот сейчас появляется инструмент, когда все без исключения могут зайти и посмотреть, что в Кирове и области строится, какие детские сады и в каком состоянии функционируют, в каких из них есть вакансии в различных группах по возрастам, и проследить за состоянием своей очереди, это и достаточно серьезная антикоррупционная составляющая, участие родителей в том, чтобы это было абсолютно прозрачно».
Отметим, что информационно-справочная система "Иду в детский сад" разрабатывалась в тесном сотрудничестве с представителями родительской общественности.
ОЛЬГА ТЫРЫКИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОО "КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ МАТЕРЕЙ":
«Мы просили транспортную связующую добавить, она добавлена, действительно, это очень удобно, посмотрел, как доехать, если мы увидим сквозную очередь, сколько человек перед нами, сколько свободных мест, будем понимать и анализировать, что меня ждет в перспективе, и 1 августа следующего года пойдет мой ребенок в садик или не пойдет».
Система как раз и позволяет спрогнозировать очередность с учетом графика ввода новых детских садов, перехода детей из одной группы в другую, а также миграции населения.
ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все, что мы сегодня увидели, это пожелания мам, мы вместе с ними сформировали изначально облик системы, как он должен выглядеть, какие должны быть разделы, все это разработки совместные, сегодня мы услышали несколько предложений по реализации, все проработаем, отдельно потом соберемся и посмотрим, как их реализовывать».
В дальнейшем предполагается, что через систему можно перейти к предоставлению услуги "Постановка на учет и зачисление в детский сад" с автоматическим уведомлением родителей.