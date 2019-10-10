Школьники-кадеты из 10-ти регионов России приехали в Кировскую область на форум "Компетенция 21-го века"

Школьники-кадеты из 10-ти регионов России приехали в Кировскую область. В Кстинино состоялся форум "Компетенция 21-го века". Встреча посвящена профессии - следователь.Это не просто стол с игрушками, а место преступления. Школьники должны изучить его и сделать выводы. Это одна из игр форума "Компетенция 21-го века". Владислава Лобзина приехала из Ульяновска. Девушка говорит, что не зря отправилась в долгий путь вместе с классом.На форум "Компетенция 21-го века" прибыли школьники из 10-ти регионов. Все они в будущем мечтают стать следователями. В детском лагере "Алые паруса" они встретились с сотрудниками следственного комитета.Настоящие следователи, вместе с педагогами подготовили для ребят лекции и интерактивные программы. Школьники на форуме получат так называемые "мягкие навыки".Добавим, форум "Компетенция 21 века" будет проходить в течении нескольких дней. Его итоги подведут 18-го октября.