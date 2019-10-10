Школьники-кадеты из 10-ти регионов России приехали в Кировскую область на форум "Компетенция 21-го века"

Школьники-кадеты из 10-ти регионов России приехали в Кировскую область. В Кстинино состоялся форум "Компетенция 21-го века". Встреча посвящена профессии - следователь.
Это не просто стол с игрушками, а место преступления. Школьники должны изучить его и сделать выводы. Это одна из игр форума "Компетенция 21-го века". Владислава Лобзина приехала из Ульяновска. Девушка говорит, что не зря отправилась в долгий путь вместе с классом.
ВЛАДИСЛАВА ЛОБЗИНА, УЧАСТНИЦА ФОРУМА "КОМПЕТЕНЦИЯ 21-ГО ВЕКА":
«Ехали мы 23 часа. Это того стоило. За те дни, которые я тут пребываю, я получила очень много информации, которая понадобится и для учебы и для профессии своей».
На форум "Компетенция 21-го века" прибыли школьники из 10-ти регионов. Все они в будущем мечтают стать следователями. В детском лагере "Алые паруса" они встретились с сотрудниками следственного комитета.
АЙРАТ АХМЕТШИН, НАЧАЛЬНИК СУ СК РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Получат знания, тот навык и опыт, которые пригодятся в следственной работе. Примерят погоны офицеров и криминалистов. Познают работу, проведут квесты, научно-познавательные учения. Все это пойдет на пользу, при выборе и осознании профессии – следователь».
Настоящие следователи, вместе с педагогами подготовили для ребят лекции и интерактивные программы. Школьники на форуме получат так называемые "мягкие навыки".
ДИАНА ЦИПИЛЁВА, КООРДИНАТОР ФОРУМА "КОМПЕТЕНЦИЯ 21 ВЕКА":
«Это навыки, которые не учат в школе и не учат в институте. Это то, что связано с личностью и личностным развитием. Например, умение работать в команде, анализировать, брать на себя ответственность и держать удар, способность работать с источниками информации в различных условиях жизнедеятельности».
Добавим, форум "Компетенция 21 века" будет проходить в течении нескольких дней. Его итоги подведут 18-го октября.