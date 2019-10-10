В ВятГУ состоялась международная конференция «Фторполимеры»

Кировские ученые-химики приняли участие в международной конференции, посвященной будущему перспективных химических материалов, таких как фторопласты.Фторопластами называются фторсодержащих полимеры. Эти химические соединения изобрели достаточно давно и сфера их применения огромна от оборонной промышленности, без фторопластов не было бы у нашей страны ядерного щита, до антипригарного покрытия на сковородках. Сейчас фторопласты используются и в медицине - материалы очень прочные и износостойкие, поэтому из них делают протезы суставов. Но основная проблема в использовании любых полимеров - утилизация.Куда большую проблему, чем утилизация фторопластов сейчас представляет вообще утилизация пластика, в широком смысле - полиэтилена, поливинилхлорида, полистирола и других широко использующихся в промышленности и строительстве материалов.Доля именно фторполимеров от всего произведенного пластика в мире составляет всего 2%.Япония маленькая страна и там просто нет много места для строительства мусорных полигонов, как в России. Поэтому там довольно рано задумались над технологией утилизации отходов. В середине прошлого века в стране восходящего солнца, применяли сжигание и обеззараживание дыма, который образовался от продуктов горения через воздушные фильтры. Сейчас от мусоросжигающих заводов отказываются - все чаще применяется минерализация.Добавим, что в конференции по фторополимерам приняли участие ученые буквально со всех концов земного шара: из ЮАР, из Японии, Франции, России. Место проведения также было выбрано неслучайно. Именно на предприятиях Кировской области налажено производство фторополимеров и кировские ученые не в теории, а на практике знают какие проблемы могут возникнуть при производстве этих видов химических соединений.