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В ВятГУ состоялась международная конференция «Фторполимеры»

В ВятГУ состоялась международная конференция «Фторполимеры»

Вчера, 12:06
290
Иван Швецов
В ВятГУ состоялась международная конференция «Фторполимеры»

Кировские ученые-химики приняли участие в международной конференции, посвященной будущему перспективных химических материалов, таких как фторопласты.

Фторопластами называются фторсодержащих полимеры. Эти химические соединения изобрели достаточно давно и сфера их применения огромна от оборонной промышленности, без фторопластов не было бы у нашей страны ядерного щита, до антипригарного покрытия на сковородках. Сейчас фторопласты используются и в медицине - материалы очень прочные и износостойкие, поэтому из них делают протезы суставов. Но основная проблема в использовании любых полимеров - утилизация.

АНДРЕЙ БУРКОВ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПОЛИМЕРОВ ВЯТГУ:
«Большинство синтетических полимеров имеют долгий срок разложения, но эта проблема в случае фторопласта решается тем, что фторопласты достаточно дорого стоят, поэтому они часто направляются на вторичную переработку».
 
Куда большую проблему, чем утилизация фторопластов сейчас представляет вообще утилизация пластика, в широком смысле - полиэтилена, поливинилхлорида, полистирола и других широко использующихся в промышленности и строительстве материалов.

Доля именно фторполимеров от всего произведенного пластика в мире составляет всего 2%.

БРУНО АМЕДУРИ, УЧЕНЫЙ ИЗ ФРАНЦИИ:
«К счастью, на эту конференцию приехал ученый из Японии, который занимается минерализацией фторполимеров и переработкой их до состояния тех химических соединений, которые и так содержатся в земле и не представляют никакой угрозы».
 
Япония маленькая страна и там просто нет много места для строительства мусорных полигонов, как в России. Поэтому там довольно рано задумались над технологией утилизации отходов. В середине прошлого века в стране восходящего солнца, применяли сжигание и обеззараживание дыма, который образовался от продуктов горения через воздушные фильтры. Сейчас от мусоросжигающих заводов отказываются - все чаще применяется минерализация.

ХИСАО ХОРИ, УЧЕНЫЙ ИЗ ЯПОНИИ:
«Обычно фторополимеры подвергают декомпозиции при достаточно больших температурах, но фторполимеры это потенциально - это очень токсичные соединения, опасные для человека и окружающей природы, поэтому их минерализация, без термообработки
- более предпочтительна для утилизации».
 
Добавим, что в конференции по фторополимерам приняли участие ученые буквально со всех концов земного шара: из ЮАР, из Японии, Франции, России. Место проведения также было выбрано неслучайно. Именно на предприятиях Кировской области налажено производство фторополимеров и кировские ученые не в теории, а на практике знают какие проблемы могут возникнуть при производстве этих видов химических соединений.

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