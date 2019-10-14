В областной общественной палате обсудили вопросы образования

Будут ли поощряться ученики, ставшие победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников, и на каком уровне в регионе находится доступность образования? Этот вопрос обсуждался накануне в областной общественной палате.Чуть больше десяти лет победители и призёры регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получали определённые гранты, в последнее время поощрения удостаиваются лишь учителя, их подготовившие.Но в Кировской области существуют и иные меры поддержки одарённых детей. Кроме этого, на заседании был поднят вопрос доступности образования в регионе. Что касается школ не областного центра, то с доступностью проблем нет. А в городе Кирове за счёт повышения рождаемости и миграции количество учеников с каждым годом увеличивается.В следующем году откроется школа в Чистых Прудах. В 2020-21 годах планируется строительство школы в микрорайоне Радужный. Для того, чтобы в Кирове больше не было второй смены, необходимо построить ещё 16 школ на тысячу мест. Добавим, что по итогам заседания был поставлены на контроль вопросы оплаты работы классного руководителя, а также материального вознаграждения за проверку школьных тетрадей.