С 1 октября в Кировской области начали работу сетевые профильные классы. Порядка 200 школьников углублённо изучают нужные для них предметы.Профильные классы сформированы для обучающихся 9-10 классов, вещание происходит в 6 образовательных учреждениях Кирова. В Вятском техническом лицее открыт сетевой инженерный класс, включающий углубленное изучение математики, физики и информатики. 32 школьника по всей области в этот раз слушали урок по математике.Кроме онлайн-занятий для слушателей курса подготовлены две очные сессии - во время осенних и весенних каникул. В течение трёх дней школьники будут продолжать обучение в специально оборудованных классах - лабораториях прототипирования, мобильной робототехники, инженерной графики и электроники и электротехники.Школьники обучатся техническому черчению, робототехнике, электротехнике. Кроме того, в программу входят дополнительные курсы по выбору: «Решения нестандартных математических задач», «Программирование», «Прототипирование», «Мобильная робототехника». Лаборатория прототипирования оснащена 3D-принтерами.Такие курсы позволят школьникам в прямом смысле расширить сознание, познакомиться на практике с основами будущей профессии, а также пообщаться с заинтересованными людьми в этой сфере.