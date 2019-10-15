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В Кировской области начали работу сетевые профильные классы

В Кировской области начали работу сетевые профильные классы

Вчера, 11:22
287
Альбина Самигуллина
В Кировской области начали работу сетевые профильные классы

С 1 октября в Кировской области начали работу сетевые профильные классы. Порядка 200 школьников углублённо изучают нужные для них предметы.

КИРИЛЛ ИСТРАТИЙ:
«Я решил пойти в инженерный класс, потому что хочу связать свою жизнь с инженерными профессиями, и потому что в инженерном классе проходят курсы по подготовке к ЕГЭ, что для меня тоже очень важно».
 
Профильные классы сформированы для обучающихся 9-10 классов, вещание происходит в 6 образовательных учреждениях Кирова. В Вятском техническом лицее открыт сетевой инженерный класс, включающий углубленное изучение математики, физики и информатики. 32 школьника по всей области в этот раз слушали урок по математике.

- И как обычно мы начнём с проверки домашнего задания, дома вы должны были порешать задания, которые вам были предложены, ну, а сейчас, когда мы их с вами будем разбирать, вы можете проверить, насколько успешно вы справились с той или иной задачей, найти, может быть, свои ошибки, если что-то не получилось.

Кроме онлайн-занятий для слушателей курса подготовлены две очные сессии - во время осенних и весенних каникул. В течение трёх дней школьники будут продолжать обучение в специально оборудованных классах - лабораториях прототипирования, мобильной робототехники, инженерной графики и электроники и электротехники.

СВЕТЛАНА ШИЛЯЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВТЛ:
«Для лаборатории инженерной графики были приобретены итальянские чертёжные столы и кульманы А3 формата, мы пригласили кандидата технических наук для преподавания данной дисциплины, мы оснастили современным компьютерным классом данную лабораторию с целью представления данной дисциплины "Инженерная графика" в таком интегрированном формате, когда мы даем навыки не только физического чертежа, но и компьютерного моделирования».

Школьники обучатся техническому черчению, робототехнике, электротехнике. Кроме того, в программу входят дополнительные курсы по выбору: «Решения нестандартных математических задач», «Программирование», «Прототипирование», «Мобильная робототехника». Лаборатория прототипирования оснащена 3D-принтерами.

СВЕТЛАНА ШИЛЯЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВТЛ:
«Необходимо будет спроектировать конкретные узлы, детали для того, чтобы их напечатать на 3D-принтере. Зачастую, в робототехнике возникает такая проблема, что не хватает какой-то детали для реализации того или иного объекта, и в этом случае прототипирование поможет нам реализовать нестандартные задачи в робототехнике».
 
Такие курсы позволят школьникам в прямом смысле расширить сознание, познакомиться на практике с основами будущей профессии, а также пообщаться с заинтересованными людьми в этой сфере.

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