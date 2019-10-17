Студент Кировского медколледжа стал лучшим в ПФО на конкурсе профмастерства

Студент Кировского медицинского колледжа стал лучшим по специальности "Лечебное дело" в Приволжском Федеральном округе на конкурсе профессионального мастерства "С заботой о здоровье".Егор Гордеев - выпускник, студент четвёртого курса Кировского медколледжа, совсем скоро он будет полноправно считаться профессиональным фельдшером. Недавно Егор вернулся из Казани, где достойно представил наш регион на окружном уровне, обойдя 12 таких же студентов-выпускников и завоевав диплом I степени.Для подготовки к конкурсу нужно было прорешать и выучить 1000 тестовых вопросов, а также идеально знать и проводить манипуляции, которые были определены заранее - их было порядка 25, какие-то должны были проводиться на статисте, другие - на тренажере, отдельные манипуляции были связаны с неотложной помощью больному, а также необходимо было осуществлять действия по уходу за тяжелобольными пациентами.Отметим, что остальными конкурсантам были девушки, борьба была упорной, но Егор выбился вперёд, взяв 91,8 баллов из 95 возможных. В ноябре ему предстоит бороться за звание лучшего на Всероссийском этапе в Москве, все манипуляции и тесты останутся теми же, но к испытаниям прибавится самопрезентация, в которой нужно будет рассказать, почему была выбрана именно профессия фельдшера, для Егора ответ очевиден.После окончания колледжа Егор собирается работать в бригаде скорой помощи, а также пойти учиться заочно по специальности "Адаптивная физическая культура".