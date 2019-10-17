Студент Кировского медколледжа стал лучшим в ПФО на конкурсе профмастерства

Студент Кировского медицинского колледжа стал лучшим по специальности "Лечебное дело" в Приволжском Федеральном округе на конкурсе профессионального мастерства "С заботой о здоровье".
Егор Гордеев - выпускник, студент четвёртого курса Кировского медколледжа, совсем скоро он будет полноправно считаться профессиональным фельдшером. Недавно Егор вернулся из Казани, где достойно представил наш регион на окружном уровне, обойдя 12 таких же студентов-выпускников и завоевав диплом I степени.
ЕГОР ГОРДЕЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА:
«Самым сложным для меня оказалась неотложная помощь на госпитальном этапе. Дело в том, что по чек листу манипуляция наложения иммобилизационной повязки на нижнюю конечность предусматривает 15-20 минут, а на этап неотложной помощи было выделено всего 10 минут, вот в таких условиях пришлось сокращать время».
ЕЛЕНА КОЩЕЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Выбор пал на этого мальчика, потому что преподаватели увидели в нём очень эрудированного, умного, я считаю, что в этом конкурсе очень важно желание и стремление самого студента к участию и к победе».
Для подготовки к конкурсу нужно было прорешать и выучить 1000 тестовых вопросов, а также идеально знать и проводить манипуляции, которые были определены заранее - их было порядка 25, какие-то должны были проводиться на статисте, другие - на тренажере, отдельные манипуляции были связаны с неотложной помощью больному, а также необходимо было осуществлять действия по уходу за тяжелобольными пациентами.
ЕГОР ГОРДЕЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА:
«Подготовка была трудной, но зато, когда я приехал на конкурс, я был уверен в своих знаниях и абсолютно готов к каждой манипуляции».
Отметим, что остальными конкурсантам были девушки, борьба была упорной, но Егор выбился вперёд, взяв 91,8 баллов из 95 возможных. В ноябре ему предстоит бороться за звание лучшего на Всероссийском этапе в Москве, все манипуляции и тесты останутся теми же, но к испытаниям прибавится самопрезентация, в которой нужно будет рассказать, почему была выбрана именно профессия фельдшера, для Егора ответ очевиден.
ЕГОР ГОРДЕЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА:
«В семье я первый из медиков, вообще родители хотели в 10-11 классе направить меня на такие профессии как инженер или программист - более технические, но мне всегда нравилась биология, и в 11 классе, когда настало время выбирать, я подумал, может поступить в медицинский, в мед. институт я не прошёл, пытался после первого курса, и выбрал медицинский колледж, потому что меня привлекала профессия фельдшера тем, что именно фельдшера оказывают первую медицинскую помощь на догоспитальном этапе, то есть непосредственно на передовой».
После окончания колледжа Егор собирается работать в бригаде скорой помощи, а также пойти учиться заочно по специальности "Адаптивная физическая культура".