В Слободском готовится к открытию новый детский сад

В начале следующего года в Слободском откроется новый детский сад. Родители маленьких горожан ждут не дождутся этого события. Сегодня, вместе с комиссией из правительства области они побывали в "Улыбке".Яркая одноэтажная "Улыбка". Этот детский сад примет детей уже в начале 2020-го года. Улыбаются и родители будущих воспитанников. У них скоро появится уникальная для города Слободского возможность.Сейчас в детском саду идут отделочные работы. Рабочим, так же необходимо сделать благоустройство территории. Отметим, детский сад "Улыбка" находится в самом центре Слободского. Это очень удобно, говорят родители.Детский сад создается в рамках национального проекта "Демография". Стройка идет как на федеральные средства, так и на деньги из регионального бюджета. "Улыбка" должна быть оборудована в соответствии со всеми современными стандартами.А еще, три площадки для прогулок и кабинеты специалистов, которым предстоит работать с детьми. В этом и следующем году в Кировской области должны появиться 15-ть садов. Пять уже возведено. В учебных учреждениях создаются места, как для детей ясельного возраста, так и для малышей постарше.