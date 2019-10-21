В Слободском готовится к открытию новый детский сад

В начале следующего года в Слободском откроется новый детский сад. Родители маленьких горожан ждут не дождутся этого события. Сегодня, вместе с комиссией из правительства области они побывали в "Улыбке".
Яркая одноэтажная "Улыбка". Этот детский сад примет детей уже в начале 2020-го года. Улыбаются и родители будущих воспитанников. У них скоро появится уникальная для города Слободского возможность.
НАТАЛЬЯ САЛТЫКОВА:
«Нам еще девять месяцев, думаю, в ясельки мы попадем. Как раз у нас в городе ясельных групп нет. Это первый садик, который будет с ясельными группами».
Сейчас в детском саду идут отделочные работы. Рабочим, так же необходимо сделать благоустройство территории. Отметим, детский сад "Улыбка" находится в самом центре Слободского. Это очень удобно, говорят родители.
- Удобно. Тут недалеко школа. И живем мы тут рядом. Минут десять ходьбы.
Детский сад создается в рамках национального проекта "Демография". Стройка идет как на федеральные средства, так и на деньги из регионального бюджета. "Улыбка" должна быть оборудована в соответствии со всеми современными стандартами.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь будет пять групп. Заниматься будут более сотни малышей. В детском саду будет современный пищеблок, медицинские кабинеты, а на улице - спортивная площадка».
А еще, три площадки для прогулок и кабинеты специалистов, которым предстоит работать с детьми. В этом и следующем году в Кировской области должны появиться 15-ть садов. Пять уже возведено. В учебных учреждениях создаются места, как для детей ясельного возраста, так и для малышей постарше.