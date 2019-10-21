Прямой эфир
23 окт 11:09 Школьники Православной гимназии увидели спектакль-победитель форума "Иволга" 21 окт 18:14 В Кирове состоялся Кубок области по спортивной акробатике 21 окт 18:40 Кировские бодибилдеры завоевали три медали на чемпионате России. 21 окт 19:27 Кировские гиревики добились крупного успеха на престижных стартах. 22 окт 17:51 В Кирове прошел Кубок области по плаванию среди ветеранов 22 окт 15:18 В Советске возрождают старинное ремесло кукарского кружевоплетения 22 окт 17:40 Вопрос о судьбе хоккейной коробки у школы № 51 решали депутаты кировской гордумы 21 окт 18:06 Под Советском прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова 22 окт 17:48 В Кирове и области началась подготовка спецтехники к работе в зимний период 21 окт 18:03 Кировчане все чаще выращивают елки во дворах
7°C
$
64
71,12
26 октября 03:25
25 окт 19:02 В Омутнинске прошли соревнования по роботехническому сумо 25 окт 18:06 Кировская спортсменка завоевала золото международного чемпионата по брейк-дансу 25 окт 17:59 В Орловском краеведческом музее готовится новая выставка 25 окт 17:52 В Слободском готовится к открытию новый детский сад 25 окт 15:30 Над Кировской областью пролетел болид. 25 окт 15:28 С нулевым результатом возвращается из Глазова МХК «Олимпия». 25 окт 11:05 Житель села Ежова собрал почти 1000 уникальных экземпляров значков 25 окт 11:03 В Кирове остается напряженной ситуация с местами в детских садах 24 окт 17:56 Встреча кировчан с режиссером знаменитого киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским 24 окт 17:55 В Кирове стартовали соревнования для настоящих экстремалов "Вятский лось"
В Слободском готовится к открытию новый детский сад

В Слободском готовится к открытию новый детский сад

Вчера, 17:52
196
Артем Макаров
В Слободском готовится к открытию новый детский сад

В начале следующего года в Слободском откроется новый детский сад. Родители маленьких горожан ждут не дождутся этого события. Сегодня, вместе с комиссией из правительства области они побывали в "Улыбке".

Яркая одноэтажная "Улыбка". Этот детский сад примет детей уже в начале 2020-го года. Улыбаются и родители будущих воспитанников. У них скоро появится уникальная для города Слободского возможность.

НАТАЛЬЯ САЛТЫКОВА:
«Нам еще девять месяцев, думаю, в ясельки мы попадем. Как раз у нас в городе ясельных групп нет. Это первый садик, который будет с ясельными группами».

Сейчас в детском саду идут отделочные работы. Рабочим, так же необходимо сделать благоустройство территории. Отметим, детский сад "Улыбка" находится в самом центре Слободского. Это очень удобно, говорят родители.

- Удобно. Тут недалеко школа. И живем мы тут рядом. Минут десять ходьбы.

Детский сад создается в рамках национального проекта "Демография". Стройка идет как на федеральные средства, так и на деньги из регионального бюджета. "Улыбка" должна быть оборудована в соответствии со всеми современными стандартами.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь будет пять групп. Заниматься будут более сотни малышей. В детском саду будет современный пищеблок, медицинские кабинеты, а на улице - спортивная площадка».

А еще, три площадки для прогулок и кабинеты специалистов, которым предстоит работать с детьми. В этом и следующем году в Кировской области должны появиться 15-ть садов. Пять уже возведено. В учебных учреждениях создаются места, как для детей ясельного возраста, так и для малышей постарше.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама