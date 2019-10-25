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Начались занятия в первых профильных сетевых классах

Начались занятия в первых профильных сетевых классах

Вчера, 17:53
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Александра Гуляева
Начались занятия в первых профильных сетевых классах

В Кировской области продолжается работа сетевых профильных классов. Около 200 школьников из разных районов дистанционно получают знания по предметам, изучить которые в своих населенных пунктах у них нет возможности. В эти дни у ребят проходит очная сессия, и они приехали в Киров, чтобы позаниматься и лично познакомиться с учителями.

За компьютерами в этих классах ребята из всех районов области. В дни каникул десятиклассники осваивают сразу несколько предметов.

МАКСИМ МОРОЗОВ, УЧЕНИК ИЗ Г.ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ:
«Электростатику, математику для решения задач с параметрами. Мы изучаем программирование на питон».

С начала октября ребята занимались в сетевых классах дистанционно. С учителями общались при помощи видеосвязи, затем выполняли домашнее задание и получали оценки.

ДЕНИС НОГИН, УЧЕНИК ИЗ ПГТ. ПОДОСИНОВЕЦ:
«Сложнее в том, что не всегда можно спросить, если что-то непонятно. конечно можно в общем чате написать, но не хочется отвлекать. а проще, наверное, что все прямо на компьютере перед глазами, все можно посмотреть».

Всего в сетевых классах занимается около 200 школьников из разных районов области. Для многих из них это единственная возможность получить образование по профильным предметам и лучше подготовиться к экзаменам.

ТАТЬЯНА ДОЛГИХ, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ:
«Просто мы предоставляем возможность, инженерное направление всегда было популярно, потому что есть потребность. А те направления, которые представлены сейчас – а это физика, информатика и математика, я думаю, будут востребованы этими детьми и не будут лишними в выборе профессии».


АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Занятия в рамках очной сессии продлятся в течение трёх дней. На это время для ребят запланировано не только обучение, а также интеллектуальные игры и экскурсия в вятскую сельскохозяйственную академию».

А после окончания очной сессии ребята вернутся домой и продолжат дистанционное обучение - оно пройдет до середины декабря. Затем курс возобновится - уже в феврале, а весной школьники вновь приедут в Киров - на следующую очную сессию.

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