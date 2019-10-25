Начались занятия в первых профильных сетевых классах

В Кировской области продолжается работа сетевых профильных классов. Около 200 школьников из разных районов дистанционно получают знания по предметам, изучить которые в своих населенных пунктах у них нет возможности. В эти дни у ребят проходит очная сессия, и они приехали в Киров, чтобы позаниматься и лично познакомиться с учителями.За компьютерами в этих классах ребята из всех районов области. В дни каникул десятиклассники осваивают сразу несколько предметов.С начала октября ребята занимались в сетевых классах дистанционно. С учителями общались при помощи видеосвязи, затем выполняли домашнее задание и получали оценки.Всего в сетевых классах занимается около 200 школьников из разных районов области. Для многих из них это единственная возможность получить образование по профильным предметам и лучше подготовиться к экзаменам.А после окончания очной сессии ребята вернутся домой и продолжат дистанционное обучение - оно пройдет до середины декабря. Затем курс возобновится - уже в феврале, а весной школьники вновь приедут в Киров - на следующую очную сессию.