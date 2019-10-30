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В Кирове прошел Большой Этнографический диктант

В Кирове прошел Большой Этнографический диктант

Сегодня, 12:13
139
Иван Швецов
В Кирове прошел Большой Этнографический диктант

Проверить свои знания о культуре, истории, обычаях народов России сегодня мог каждый, кто писал Большой этнографический диктант. Что это за акция и какие знания можно проверить, написав этот "диктант"?

В тесте всего 30 вопросов. Помимо общих, которые касаются всей страны, есть отдельные задания для каждого региона. В нашем случае это вопросы про Кировскую область и народы, которые проживают на ее территории - русские, татары, марийцы и удмурты. На выполнение всех заданий отводится 45 минут. Результаты подведут 10 ноября.

ЮЛИЯ ПОЛЯКОВА, БИБЛИОГРАФ ОТДЕЛА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Этнографический диктант проходит в 85 регионах России, в том числе в 38 зарубежных странах, он оценивает этнографическую грамотность населения, и мы надеемся, что сегодня будет много участников, потому что это интересное событие».

Конечно, тема культур и традиций народов России неисчерпаема и не может уместиться в 30 вопросах этнографического диктанта. Кстати, название весьма условное, это скорее не диктант, а обыкновенный тест с вариантами ответов.  Задача организаторов заключается в том, чтобы после этой акции у жителей Кировской области появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом.

ЭЛИНА СОЛОВЬЕВА, УЧАСТНИЦА ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА:
«Честно говоря, я второй раз уже участвую. Поэтому интересно. Что будет проверяться в этом году? Посмотрим. Я делаю это для себя, для своих детей.  Тестирование можно пройти и на сайте. До 4 ноября это возможно сделать любому человеку».

Если говорить в масштабах всей страны, то большой этнографический диктант» позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, а также знания людей о народах, населяющих Россию, оказывает содействие национально-культурному развитию народов России, направлен на сохранение их этнокультурной самобытности, укрепление межнационального мира и согласия.

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