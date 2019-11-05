Кировская школа вошла в двадцатку лучших школ России с инклюзивным образованием

Кировская школа №32 вошла в двадцатку лучших школ России с инклюзивным образованием. Как построено обучение?К победе шли два года. Сначала заняли 1 место в городском конкурсе, потом на региональном. И только в 2019 году вышли в финал всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России. 32-я -- единственная школа из Кировской области, которая удостоилась столь высокой чести. Комиссия оценивала и количество детей, и качество образования, уровень специалистов, созданные условия. Победа стала общей.К каждому ребенку здесь пытаются найти индивидуальный подход, разработать программу с учетом особенностей его здоровья. Дети очень любят собирать конструктор - так одновременно и решаются проблемы с общением - работа идет исключительно в команде.При школе есть медицинский центр - независимое от школы подразделение психиатрической больницы имени Бехтерева.Детям, которые много болеют, устают здесь могут назначить укрепляющий массаж, проходят групповые занятия, решаются проблемы в общении с родителями, педагогами, сверстниками, назначается необходимое лечение.Победа в конкурсе не состоялась бы без нового директора, которая возглавила учебное заведение в 2016 году. До её прихода в школу брали детей с особенностями здоровья со всего города. Это привело к серьезным последствиям. Сейчас почти каждый третий в ребенок здесь обучается по коррекционной программе. Из 675 детей 198 - коррекционные. Таких пропорций нет нигде в России. А школа при этом осталась обычной образовательной. Естественно, у школы появилась специфическая репутация и проблемы с оттоком детей, которые считаются здоровыми.Сейчас коррекционных детей стараются брать только со своего района, но тех, кого взяли под крыло до 2016, конечно, учат, и довольно успешно. Все ученики успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ, поступают в высшие и средние специальные учебные заведения. А еще с 2019 года школа считается не общеобразовательной с углубленным изучением отдельных предметов.