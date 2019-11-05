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Кировская школа вошла в двадцатку лучших школ России с инклюзивным образованием

Кировская школа вошла в двадцатку лучших школ России с инклюзивным образованием

Сегодня, 12:33
0
Иван Швецов
Кировская школа вошла в двадцатку лучших школ России с инклюзивным образованием


Кировская школа №32 вошла в двадцатку лучших школ России с инклюзивным образованием. Как построено обучение?

К победе шли два года. Сначала заняли 1 место в городском конкурсе, потом на региональном. И только в 2019 году вышли в финал всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России.  32-я -- единственная школа из Кировской области, которая удостоилась столь высокой чести. Комиссия оценивала и количество детей, и качество образования, уровень специалистов, созданные условия. Победа стала общей.

СВЕТЛАНА СТАРОСТИНА, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №32:
«В первую очередь, конечно, это коллектив педагогический, который готов принять особого ребенка, которые не выделяют, не ставят на ребенке клеймо, у нас такая же общеобразовательная работа, как и в обычной школе и дети ее успешно осваивают».

К каждому ребенку здесь пытаются найти индивидуальный подход, разработать программу с учетом особенностей его здоровья.  Дети очень любят собирать конструктор - так одновременно и решаются проблемы с общением - работа идет исключительно в команде.

ЕЛЕНА МАЛЬЩУКОВА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:
«Когда они выполняют свои модели, они не просто так их собирают. Они тематические. Ко дню космонавтики мы делаем космодром. Ко дню флота - корабли.  И эта совместная, коллективная работа даёт хорошие результаты».

При школе есть медицинский центр - независимое от школы подразделение психиатрической больницы имени Бехтерева.

Детям, которые много болеют, устают здесь могут назначить укрепляющий массаж, проходят групповые занятия, решаются проблемы в общении с родителями, педагогами, сверстниками, назначается необходимое лечение.
 
ОЛЬГА ХОРОШАВИНА, ВРАЧ ПСИХОТЕРАПЕВТ ДНЕВНОГО ДЕТСКОГО СТАЦИОНАРА ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. БЕХТЕРЕВА:
«Проходит игровая терапия, коррекция памяти, внимания, логического мышления. Учатся тому, что к детям нужно относиться с пониманием, с доверием. И к детям возвращаются положительные эмоции».

Победа в конкурсе не состоялась бы без нового директора, которая возглавила учебное заведение в 2016 году.   До её прихода в школу брали детей с особенностями здоровья со всего города. Это привело к серьезным последствиям. Сейчас почти каждый третий в ребенок здесь обучается по коррекционной программе. Из 675 детей 198 - коррекционные. Таких пропорций нет нигде в России. А школа при этом осталась обычной образовательной. Естественно, у школы появилась специфическая репутация и проблемы с оттоком детей, которые считаются здоровыми.

СВЕТЛАНА СТАРОСТИНА, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №32:
«Мы работаем с родителями на эту тему, конечно вопросы толерантности выводятся на 1 план. Приходя в школу, они понимают, что нет разницы, они учатся в общей массе. И как их не делят ученики, так же и не делят их родители».

Сейчас коррекционных детей стараются брать только со своего района, но тех, кого взяли под крыло до 2016, конечно, учат, и довольно успешно. Все ученики успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ, поступают в высшие и средние специальные учебные заведения. А еще с 2019 года школа считается не общеобразовательной с углубленным изучением отдельных предметов.
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