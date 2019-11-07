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Посвящение в юные инспекторы дорожного движения учащихся 1 класса средней школы №70

Посвящение в юные инспекторы дорожного движения учащихся 1 класса средней школы №70

Сегодня, 12:20
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Иван Швецов
Посвящение в юные инспекторы дорожного движения учащихся 1 класса средней школы №70


В Кирове прошло посвящение учащихся 1 класса средней школы №70 в юные инспекторы дорожного движения.

Отряд ЮИД – это творческое объединение школьников, которые помогают детям изучать правила дорожного движения. Всего в Кирове 36 таких отрядов. На торжественном посвящении были ученики 3 и 4 классов 70-й школы, они поддержали первоклашек в торжественный и волнительный момент своими творческими номерами.

МИХАИЛ РЯБОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Есть определенный опыт взаимодействия с классами ЮИДД 70 школы. Походят экскурсии, практические занятия в том числе».

Участник отряда ЮИД может быть и организатором, и художником, и музыкантом, и журналистом, и актером, и режиссером, и звукооператором, и оформителем, но, прежде всего, – знатоком Правил дорожного движения. У каждого отряда ЮИД есть свой паспорт, устав, план работы, журнал проводимых мероприятий.  Педагоги считают, что младший школьный возраст — оптимальный период для усвоения правил дорожного движения Занятия в игровой форме, помогают усвоить знания, которые потом пригодятся в течение всей жизни.
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