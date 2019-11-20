В Кирове завершился конкурс "Педагогический дебют". Свой, пока еще небольшой опыт представляли 13 учителей и воспитателей.Визитная карточка, открытый урок или занятие, презентация «У меня это хорошо получается», публичное выступление на общественно значимую тему - выполнение всех творческих заданий позади.Многие сегодняшние конкурсанты - представители педагогических династий. Но есть и такие, кто не помышлял об учительстве, но смог осуществить свою мечту.Впервые конкурс прошел в 2011 году. За это время в нем приняли участие больше 160 специалистов. И сегодня именно они составляют основу Ассоциации молодых педагогов. А многие впоследствии успешно представляли регион на всероссийском уровне.13 участников в этом году смогли преодолеть себя и свои страхи, стать сильнее и мудрее, как они сами отмечали в педагогическом дневнике конкурса. А победителями стали Мария Коковихина из Дома детского творчества "Вдохновение" и Александра Гимранова из школы № 48.