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В Кирове завершился конкурс "Педагогический дебют"

В Кирове завершился конкурс "Педагогический дебют"

Вчера, 11:06
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Валентина Палкина
В Кирове завершился конкурс


В Кирове завершился конкурс "Педагогический дебют". Свой, пока еще небольшой опыт представляли 13 учителей и воспитателей.

Визитная карточка, открытый урок или занятие, презентация «У меня это хорошо получается», публичное выступление на общественно значимую тему - выполнение всех творческих заданий позади.

ЕКАТЕРИНА ФОМИНЫХ, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА "ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ":
«Если ты готов, уверен в себе, с группой поддержки, все неосуществимое становится осуществимым».

Многие сегодняшние конкурсанты - представители педагогических династий. Но есть и такие, кто не помышлял об учительстве, но смог осуществить свою мечту.

ВЛАДИСЛАВ ПОЛУХИН, УЧАСТНИК КОНКУРСА "ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ":
«Хотелось стать актером, и когда провел свои первые уроки на практике в университете, я понял, что учитель - это и есть актер, и понял, что сделал выбор верный».

Впервые конкурс прошел в 2011 году. За это время в нем приняли участие больше 160 специалистов. И сегодня именно они составляют основу Ассоциации молодых педагогов. А многие впоследствии успешно представляли регион на всероссийском уровне.

ВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВА:
«У нас есть молодые педагоги, которые уже прошли и конкурс на кадровый резерв, то есть, сегодня это потенциальный руководители образовательных учреждений, а старт всему был "Педагогический дебют"».

13 участников в этом году смогли преодолеть себя и свои страхи, стать сильнее и мудрее, как они сами отмечали в педагогическом дневнике конкурса. А победителями стали Мария Коковихина из Дома детского творчества "Вдохновение" и Александра Гимранова из школы № 48.
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