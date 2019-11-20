Кировские палеонтологи провели первую научную конференцию для детей

В этом году 25 лет исполняется вятскому палеонтологическому музею. В честь круглой даты здесь решили провести первую в истории детскую научную конференцию. А в качестве почетного лектора пригласили известного своими книгами о динозаврах исследователя Антона Нелихова. Почему вымерли древние рептилии и в чем причина такого стойкого интереса детей к теме динозавров?Если бы Земля была человеком, то ей было бы 40 лет. У нее было бы много детей, и она была бы необыкновенно хороша собой. Это был бы самый удивительный, яркий и необычный человек, которого вы знаете. Чего только в ее жизни не было: невыносимые морозы и жара, космические атаки, перестроение тела. Рассказать об истории земли чтобы это было интересно для детей - нетривиальная задача. И с ней организаторы успешно справились. Малыши обожают, все что связано с динозаврами, поэтому конференция по древним рептилиям была именно детской. У почетного гостя конференции, популяризатора науки Антона Нелихова есть объяснение этому феномену.На территории Кировской области есть несколько местонахождений останков древних ящеров и рептилий, которые насчитывают миллионы лет. В эпоху динозавров климат здесь был скорее тропический, а большую часть территории области занимало море. Дети с удовольствием слушали приглашенного лектора, задавали вопросы. А после Антона Нелихова, на конференции выступили ребята из школ Кирова и Кировской области с обширными темами, раскрывающими палеонтологические и геологические богатства нашего края.