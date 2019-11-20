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Кировские палеонтологи провели первую научную конференцию для детей

Кировские палеонтологи провели первую научную конференцию для детей

Сегодня, 17:54
109
Иван Швецов
Кировские палеонтологи провели первую научную конференцию для детей


В этом году 25 лет исполняется вятскому палеонтологическому музею. В честь круглой даты здесь решили провести первую в истории детскую научную конференцию. А в качестве почетного лектора пригласили известного своими книгами о динозаврах исследователя Антона Нелихова. Почему вымерли древние рептилии и в чем причина такого стойкого интереса детей к теме динозавров?  

Если бы Земля была человеком, то ей было бы 40 лет. У нее было бы много детей, и она была бы необыкновенно хороша собой. Это был бы самый удивительный, яркий и необычный человек, которого вы знаете. Чего только в ее жизни не было: невыносимые морозы и жара, космические атаки, перестроение тела. Рассказать об истории земли чтобы это было интересно для детей - нетривиальная задача. И с ней организаторы успешно справились.  Малыши обожают, все что связано с динозаврами, поэтому конференция по древним рептилиям была именно детской. У почетного гостя конференции, популяризатора науки Антона Нелихова есть объяснение этому феномену.

АНТОН НЕЛИХОВ, ЖУРНАЛИСТ, ПОПУЛЯРИЗАТОР НАУКИ:
«Динозавры похожи на драконов. В драконов не очень верят, а динозавры занимают эту нишу чего-то пугающего, эффектного. Но потом это проходит».

На территории Кировской области есть несколько местонахождений останков древних ящеров и рептилий, которые насчитывают миллионы лет.  В эпоху динозавров климат здесь был скорее тропический, а большую часть территории области занимало море. Дети с удовольствием слушали приглашенного лектора, задавали вопросы.  А после Антона Нелихова, на конференции выступили ребята из школ Кирова и Кировской области с обширными темами, раскрывающими палеонтологические и геологические богатства нашего края.
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