Жители Нолинска много лет не могут дождаться строительства новой большой школы. Существующее здание рассчитано только на начальные классы. Детям не хватает места - часть из них учатся в здании местного техникума, а учителя вынуждены переходить из одного здания в другое. Наша съемочная группа съездила в Нолинск.Ольга Анатольевна учитель с сорокалетним стажем. Добрую половину лет педагогической деятельности она отдала Нолинской школе. Свою работу любит, вот только условия труда в последние годы стали тяжелыми. У школы нет единого помещения. Каждый день учителям приходится перебегать из одного здания в другое. Например, здесь, в техникуме проходят уроки для старшеклассников. В распоряжении учащихся теплые стены, учебники и тетрадки. Они рады и этому, но иногда вспоминают, что на дворе 21 век.Для того, чтобы учителя успевали перебежать из одного здания в другое им дают около часа. Расстояние между техникумом и основным зданием полтора километра. Вроде бы неплохо - прогуляться межу уроками. Но ходить приходиться и в дождь, и в снег, и в гололед. Но самое главное - педагоги тратят бесценное время, которое могли бы посвятить ученикам.То, что учителя называют основной школой со стороны больше похоже на новый, добротный детский сад. Собственно, это здание и предназначалось для малышей. Когда в 2009 году его построили предполагалось, что здесь будет обучаться только начальное звено. В течение года так и было, однако в 2010 году старое здание школы, где учились дети с 5-го по 8-й класс из-за ветхости не прошло приемку комиссией. Среднее звено перевели в начальную школу.Здание приняло на 200 детей больше, чем готово вместить. Поток школьников здесь не прекращается в течение всего дня. Особенно нехватка места заметна в школьной раздевалке.Свободные площади здесь есть, пожалуй, только в коридорах. Все остальные помещения переоборудовали под учебные классы.Работать в тесноте вынуждены и педагоги. Вот, например учительская. Сейчас здесь одна треть учителей. А если соберется весь коллектив - за один стол придется сесть вдвоем, а то и втроем. Родители и учителя уже много лет борются за то, чтобы в Нолинске построили новую школу. Каждый раз, когда в город приезжают областные чиновники - школьный вопрос первый на повестке дня.В областном правительстве действительно планировали построить в Нолинске новую школу на 500 мест со своим спортзалом. Под здание даже был выделен земельный участок. Основная надежда властей была на нацпроект "Образование". Собственно, поэтому федеральному проекту в последние годы и строятся все региональные школы. Однако из пяти заявок, в числе которых был и Нолинск, средства выделили только на одну школу - в Радужном.По словам министра образования у Кировской области есть все шансы получить дополнительное финансирование из федерального бюджета, так как регион хорошо зарекомендовал себя в плане освоение средств.Если все сложится удачно, то школу в Нолинске начнут строить в 2021 году.