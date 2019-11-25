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Жители Нолинска много лет не могут дождаться строительства новой большой школы

Жители Нолинска много лет не могут дождаться строительства новой большой школы

Сегодня, 18:22
191
Юлия Шалаева
Жители Нолинска много лет не могут дождаться строительства новой большой школы


Жители Нолинска много лет не могут дождаться строительства новой большой школы. Существующее здание рассчитано только на начальные классы. Детям не хватает места - часть из них учатся в здании местного техникума, а учителя вынуждены переходить из одного здания в другое. Наша съемочная группа съездила в Нолинск.

- Нам дают время - час, чтобы мы прошли в то здание. Иначе мы не успеем на урок.

Ольга Анатольевна учитель с сорокалетним стажем. Добрую половину лет педагогической деятельности она отдала Нолинской школе. Свою работу любит, вот только условия труда в последние годы стали тяжелыми. У школы нет единого помещения. Каждый день учителям приходится перебегать из одного здания в другое. Например, здесь, в техникуме проходят уроки для старшеклассников. В распоряжении учащихся теплые стены, учебники и тетрадки. Они рады и этому, но иногда вспоминают, что на дворе 21 век.

ОЛЬГА МАТУШКИНА, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ Г. НОЛИНСКА:  
«Например, когда я работала в других школах - там была лаборантская по географии. Сейчас у нас нет кабинета по географии, приходится работать только с двумя картами. Наши компьютеры - вот вы видите. Неприспособленные вообще кабинеты».

Для того, чтобы учителя успевали перебежать из одного здания в другое им дают около часа. Расстояние между техникумом и основным зданием полтора километра. Вроде бы неплохо - прогуляться межу уроками. Но ходить приходиться и в дождь, и в снег, и в гололед. Но самое главное - педагоги тратят бесценное время, которое могли бы посвятить ученикам.

АНДРЕЙ ЛЯПУНОВ, УЧИТЕЛЬ ПО ОБЖ ШКОЛЫ Г. НОЛИНСКА:
«Это однозначно влияет на качество образования - учителя переходят из одного здания в другое, и неоднократно на дню. Сегодня я был в начальной школе, сейчас пришел здесь проведу два урока, снова вернусь туда - буду проводить уроки там».

То, что учителя называют основной школой со стороны больше похоже на новый, добротный детский сад. Собственно, это здание и предназначалось для малышей. Когда в 2009 году его построили предполагалось, что здесь будет обучаться только начальное звено. В течение года так и было, однако в 2010 году старое здание школы, где учились дети с 5-го по 8-й класс из-за ветхости не прошло приемку комиссией. Среднее звено перевели в начальную школу.

ЕЛЕНА ПЕРМИНОВА, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ Г. НОЛИНСКА:
«Сейчас обучается в школе 1224 ученика, мы с каждым годом их увеличиваем. Нынче у нас 52 класса. Процесс учебный ведем в пяти зданиях, так как это здание рассчитано на 450 мест».

Здание приняло на 200 детей больше, чем готово вместить. Поток школьников здесь не прекращается в течение всего дня. Особенно нехватка места заметна в школьной раздевалке.

- Скажите, много работы у вас?
- Очень! Дети постоянно идут - физкультура, труды, постоянно идут.

ВАЛЕНТИНА ШИШКИНА, МАМА УЧЕНИКА 6 КЛАССА:
«Дети не могут нормально переодеться нигде, уроки физкультуры идут в разных зданиях».





ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этой школе занят буквально каждый угол. Вот здесь, например, написано САНУЗЕЛ. Заходим, видим, что здесь раздевалка и переодеваются малыши. И тут же санузел - с раковиной и унитазом».

Свободные площади здесь есть, пожалуй, только в коридорах. Все остальные помещения переоборудовали под учебные классы.

- Здесь у нас должен был располагаться учебный класс под ОВЗ, но мы вынуждены использовать его под обычный учебный класс.

Работать в тесноте вынуждены и педагоги. Вот, например учительская. Сейчас здесь одна треть учителей. А если соберется весь коллектив - за один стол придется сесть вдвоем, а то и втроем. Родители и учителя уже много лет борются за то, чтобы в Нолинске построили новую школу. Каждый раз, когда в город приезжают областные чиновники - школьный вопрос первый на повестке дня.

ЛИДИЯ ПАТРУШЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ:
«К нам приезжал губернатор первый раз в 2016 году и пообещал построить школу - в 2017 году школа будет стоять».

В областном правительстве действительно планировали построить в Нолинске новую школу на 500 мест со своим спортзалом. Под здание даже был выделен земельный участок. Основная надежда властей была на нацпроект "Образование". Собственно, поэтому федеральному проекту в последние годы и строятся все региональные школы. Однако из пяти заявок, в числе которых был и Нолинск, средства выделили только на одну школу - в Радужном.

ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Те средства, которые выделены - мы надеемся, что это не конечный объем средств, мы рассчитываем, что в течение следующего или последующего года мы можем рассчитывать на перераспределение бюджета, чтобы средства получить и направить именно на строительство школы в Нолинске».

По словам министра образования у Кировской области есть все шансы получить дополнительное финансирование из федерального бюджета, так как регион хорошо зарекомендовал себя в плане освоение средств.

Если все сложится удачно, то школу в Нолинске начнут строить в 2021 году.
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