Жители Нолинска много лет не могут дождаться строительства новой большой школы. Существующее здание рассчитано только на начальные классы. Детям не хватает места - часть из них учатся в здании местного техникума, а учителя вынуждены переходить из одного здания в другое. Наша съемочная группа съездила в Нолинск.
- Нам дают время - час, чтобы мы прошли в то здание. Иначе мы не успеем на урок.
Ольга Анатольевна учитель с сорокалетним стажем. Добрую половину лет педагогической деятельности она отдала Нолинской школе. Свою работу любит, вот только условия труда в последние годы стали тяжелыми. У школы нет единого помещения. Каждый день учителям приходится перебегать из одного здания в другое. Например, здесь, в техникуме проходят уроки для старшеклассников. В распоряжении учащихся теплые стены, учебники и тетрадки. Они рады и этому, но иногда вспоминают, что на дворе 21 век.
ОЛЬГА МАТУШКИНА, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ Г. НОЛИНСКА:
«Например, когда я работала в других школах - там была лаборантская по географии. Сейчас у нас нет кабинета по географии, приходится работать только с двумя картами. Наши компьютеры - вот вы видите. Неприспособленные вообще кабинеты».
Для того, чтобы учителя успевали перебежать из одного здания в другое им дают около часа. Расстояние между техникумом и основным зданием полтора километра. Вроде бы неплохо - прогуляться межу уроками. Но ходить приходиться и в дождь, и в снег, и в гололед. Но самое главное - педагоги тратят бесценное время, которое могли бы посвятить ученикам.
АНДРЕЙ ЛЯПУНОВ, УЧИТЕЛЬ ПО ОБЖ ШКОЛЫ Г. НОЛИНСКА:
«Это однозначно влияет на качество образования - учителя переходят из одного здания в другое, и неоднократно на дню. Сегодня я был в начальной школе, сейчас пришел здесь проведу два урока, снова вернусь туда - буду проводить уроки там».
То, что учителя называют основной школой со стороны больше похоже на новый, добротный детский сад. Собственно, это здание и предназначалось для малышей. Когда в 2009 году его построили предполагалось, что здесь будет обучаться только начальное звено. В течение года так и было, однако в 2010 году старое здание школы, где учились дети с 5-го по 8-й класс из-за ветхости не прошло приемку комиссией. Среднее звено перевели в начальную школу.
ЕЛЕНА ПЕРМИНОВА, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ Г. НОЛИНСКА:
«Сейчас обучается в школе 1224 ученика, мы с каждым годом их увеличиваем. Нынче у нас 52 класса. Процесс учебный ведем в пяти зданиях, так как это здание рассчитано на 450 мест».
Здание приняло на 200 детей больше, чем готово вместить. Поток школьников здесь не прекращается в течение всего дня. Особенно нехватка места заметна в школьной раздевалке.
- Скажите, много работы у вас?
- Очень! Дети постоянно идут - физкультура, труды, постоянно идут.
ВАЛЕНТИНА ШИШКИНА, МАМА УЧЕНИКА 6 КЛАССА:
«Дети не могут нормально переодеться нигде, уроки физкультуры идут в разных зданиях».
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этой школе занят буквально каждый угол. Вот здесь, например, написано САНУЗЕЛ. Заходим, видим, что здесь раздевалка и переодеваются малыши. И тут же санузел - с раковиной и унитазом».
Свободные площади здесь есть, пожалуй, только в коридорах. Все остальные помещения переоборудовали под учебные классы.
- Здесь у нас должен был располагаться учебный класс под ОВЗ, но мы вынуждены использовать его под обычный учебный класс.
Работать в тесноте вынуждены и педагоги. Вот, например учительская. Сейчас здесь одна треть учителей. А если соберется весь коллектив - за один стол придется сесть вдвоем, а то и втроем. Родители и учителя уже много лет борются за то, чтобы в Нолинске построили новую школу. Каждый раз, когда в город приезжают областные чиновники - школьный вопрос первый на повестке дня.
ЛИДИЯ ПАТРУШЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ:
«К нам приезжал губернатор первый раз в 2016 году и пообещал построить школу - в 2017 году школа будет стоять».
В областном правительстве действительно планировали построить в Нолинске новую школу на 500 мест со своим спортзалом. Под здание даже был выделен земельный участок. Основная надежда властей была на нацпроект "Образование". Собственно, поэтому федеральному проекту в последние годы и строятся все региональные школы. Однако из пяти заявок, в числе которых был и Нолинск, средства выделили только на одну школу - в Радужном.
ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Те средства, которые выделены - мы надеемся, что это не конечный объем средств, мы рассчитываем, что в течение следующего или последующего года мы можем рассчитывать на перераспределение бюджета, чтобы средства получить и направить именно на строительство школы в Нолинске».
По словам министра образования у Кировской области есть все шансы получить дополнительное финансирование из федерального бюджета, так как регион хорошо зарекомендовал себя в плане освоение средств.
Если все сложится удачно, то школу в Нолинске начнут строить в 2021 году.