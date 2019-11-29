В Свечинском районе школьники не посещают занятия из-за низкой температуры в учебных помещениях

В Свечинском районе учителя приходят в школу, но не видят учеников. В селе Юма педагоги тоже вынуждены вести дистанционное обучение детей. Но виной всему отнюдь не ОРВИ. Что стало причиной?Татьяна Огородова привыкает быть одной в кабинете. С учениками ее связывают лишь школьные тетради и карточки. Визуальный контакт происходит не так часто.Дистанционное обучение вынужденная мера. Температура в классах на первом этаже не поднимается выше 13 градусов. На втором еще холоднее. Это послужило основанием для издания приказа о временном прекращении занятий в школе.В школе 43 ученика. Рядом находится детский сад. Но и он сегодня тоже пустует. Хотя в прежние годы тишина в этих стенах была большой редкостью.Причина замерзания находится в нескольких десятках метров от школы. Эта котельная отапливает не только ее, но и Дом Культуры. Старый котел служил исправно. Под замену шел на будущий год. Но серьезная неисправность в виде течи возникла в этом. Установленный резервный котел не дает необходимый теплоотдачи. Сейчас кочегаром поддерживается минимальная температура, чтобы здания окончательно не промерзли. О ситуации в Юме власти района знают и делают все возможное, чтобы снять остроту коммунальной проблемы.Специалисты уже провели ревизию состояния протекшего котла. Заменить его на более мощный планируется до конца года. Чтобы тепло вернулось в школу до наступления сильных холодов.