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В Свечинском районе школьники не посещают занятия из-за низкой температуры в учебных помещениях

В Свечинском районе школьники не посещают занятия из-за низкой температуры в учебных помещениях

Сегодня, 10:53
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Роман Четвериков
В Свечинском районе школьники не посещают занятия из-за низкой температуры в учебных помещениях


В Свечинском районе учителя приходят в школу, но не видят учеников. В селе Юма педагоги тоже вынуждены вести дистанционное обучение детей. Но виной всему отнюдь не ОРВИ. Что стало причиной?

Татьяна Огородова привыкает быть одной в кабинете. С учениками ее связывают лишь школьные тетради и карточки. Визуальный контакт происходит не так часто.

ТАТЬЯНА ОГОРОДОВА, УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ С. ЮМА:
«У кого есть интернет, то по нему консультации проводим. Ребята приносят задание, мы проверяем. Хотя бы так».

Дистанционное обучение вынужденная мера. Температура в классах на первом этаже не поднимается выше 13 градусов. На втором еще холоднее. Это послужило основанием для издания приказа о временном прекращении занятий в школе.

В школе 43 ученика. Рядом находится детский сад. Но и он сегодня тоже пустует. Хотя в прежние годы тишина в этих стенах была большой редкостью.

ЛИДИЯ ГОЛОХВАСТОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ С.ЮМА СВЕЧИНСКОГО РАЙОНА:
«В классах у нас было очень тепло. Дети ходили всегда в облегченной одежде. Температурный режим никогда не нарушался. Но в этом году вот так. Все ломается».

Причина замерзания находится в нескольких десятках метров от школы. Эта котельная отапливает не только ее, но и Дом Культуры. Старый котел служил исправно. Под замену шел на будущий год. Но серьезная неисправность в виде течи возникла в этом. Установленный резервный котел не дает необходимый теплоотдачи. Сейчас кочегаром поддерживается минимальная температура, чтобы здания окончательно не промерзли. О ситуации в Юме власти района знают и делают все возможное, чтобы снять остроту коммунальной проблемы.

ГАЛИНА ГОГОЛЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СВЕЧИНСКОГО РАЙОНА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ:
«Сети там хоть давно и смонтированы, но они в хорошем состоянии, Каждый год обследуются. Прорывов там быть не должно. Даже в связи с тем, что там будет установлен новый котел».

Специалисты уже провели ревизию состояния протекшего котла. Заменить его на более мощный планируется до конца года. Чтобы тепло вернулось в школу до наступления сильных холодов.
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