Студент Кировского медколледжа получил серебро на Всероссийском конкурсе «С заботой о здоровье»

Студент Кировского медколледжа привез серебро с Всероссийского конкурса " С заботой о здоровье". Егор Гордеев сначала стал лучшим в регионе, затем в ПФО, в Москве до победы юноше не хватило всего несколько баллов. Чем занимаются студенты специальности "Лечебное дело" увидела наша съемочная группа.Действия по оказанию неотложной помощи у Егора хорошо отработаны. Он знает пошагово - что нужно делать в той или иной ситуации. Когда дело касается реанимации больного - на счету каждая секунда. Если человек без сознания до прибытия скорой помощи нужно правильно сделать искусственное дыхание и массаж сердечной мышцы.Егор Гордеев учится на 4 курсе Кировского медицинского колледжа. В этом учебном году он заканчивает обучение по специальности "Лечебное дело". Егор будет работать фельдшером скорой помощи. Обычного на первый взгляд студента в колледже знают все. Сперва юноша отличился на региональном этапе профессионального конкурса по специальности лечебное дело, затем стал лучшим в ПФО и вышел в финал Всероссийского конкурса. Его соперниками были семь лучших студентов-медиков со свей России. Ребята показывали свои теоретические и практические навыки: оказывали первую помощь, проводили ЭКГ, пальпацию живота, измеряли артериальное давление.Уход за тяжелобольным пациентом - был заключительным этапом конкурса. Для Егора он оказался и самым сложным. За короткий промежуток времени необходимо было выполнить несколько процедур.До первого места Егору не хватило всего несколько баллов - в конкурсе победила студентка из Тюмени. Однако, почетное второе место - это тоже отличный результат, говорят педагоги колледжа. Наши кировские студенты уже не первый год показывают достойные результаты на конкурсах профессионального мастерства. Успех кировчан был замечен и на федеральном уровне - наш медколледж стал одним из трех учебных заведений, получивших грант на развитие материально-технической базы.Новое оборудование позволит еще эффективнее готовить будущих медиков - медсестер и фельдшеров. Тем более, что в этих кадрах всегда нуждаются как кировские, так и районные больницы.