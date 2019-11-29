Прямой эфир
29 ноя 15:00 На областном медиафоруме подвели итоги конкурса СМИ 29 ноя 10:30 Владимир Быков задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ВИДЕО). 02 дек 14:30 Директора Вятского железнодорожного техникума задержали по подозрению во взятке (ВИДЕО). 02 дек 16:30 Владимира Быкова поместили под домашний арест (ВИДЕО). 29 ноя 18:22 Жители Нолинска много лет не могут дождаться строительства новой большой школы 29 ноя 17:52 В ОДНТ прошёл областной фестиваль художественного творчества инвалидов 29 ноя 11:08 Новый поворот в судебном процессе о продаже земли в Парке Победы 29 ноя 17:32 Прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым - 2 декабря 2019г. 29 ноя 11:22 Корреспондент ГТРК "Вятка" Юлия Шалаева получила одну из главных наград конкурса журналистских работ 29 ноя 19:30 Городские новости, касающиеся сферы культуры, спорта и благоустройства
-5°C
$
63,81
70,72
05 декабря 18:14
05 дек 18:08 Новый детский сад откроется в Метрограде в начале следующего года 05 дек 18:05 Сотрудники МЧС начали проверки мест проведения новогодних праздников 05 дек 18:02 В Кирове стартовала тарифная компания 2020 года 05 дек 15:24 Во Дворце Молодежи города Кирова прошел КВН на противопожарную тематику 05 дек 12:03 Полпред президента в ПФО Игорь Комаров вручил госнаграды двум кировчанам 05 дек 10:59 Студент Кировского медколледжа получил серебро на Всероссийском конкурсе «С заботой о здоровье» 05 дек 10:55 В Кирове появилась первая единая зона охраняемого природного ландшафта 05 дек 10:53 В Свечинском районе школьники не посещают занятия из-за низкой температуры в учебных помещениях 04 дек 18:08 "Театр в главной роли" - новая выставка в Выставочном зале Вятского художественного музея 04 дек 17:56 В Кирове проходит Всероссийский форум, посвященный утилизации отходов производства
Студент Кировского медколледжа получил серебро на Всероссийском конкурсе «С заботой о здоровье»

Студент Кировского медколледжа получил серебро на Всероссийском конкурсе «С заботой о здоровье»

Сегодня, 10:59
162
Юлия Шалаева
Студент Кировского медколледжа получил серебро на Всероссийском конкурсе «С заботой о здоровье»


Студент Кировского медколледжа привез серебро с Всероссийского конкурса " С заботой о здоровье". Егор Гордеев сначала стал лучшим в регионе, затем в ПФО, в Москве до победы юноше не хватило всего несколько баллов. Чем занимаются студенты специальности "Лечебное дело" увидела наша съемочная группа.

- В первую очередь определяем наличие дыхания. Основание руки кладем на лоб, закрываем пальцами нос пострадавшего.

Действия по оказанию неотложной помощи у Егора хорошо отработаны. Он знает пошагово - что нужно делать в той или иной ситуации. Когда дело касается реанимации больного - на счету каждая секунда. Если человек без сознания до прибытия скорой помощи нужно правильно сделать искусственное дыхание и массаж сердечной мышцы.

Егор Гордеев учится на 4 курсе Кировского медицинского колледжа. В этом учебном году он заканчивает обучение по специальности "Лечебное дело". Егор будет работать фельдшером скорой помощи. Обычного на первый взгляд студента в колледже знают все. Сперва юноша отличился на региональном этапе профессионального конкурса по специальности лечебное дело, затем стал лучшим в ПФО и вышел в финал Всероссийского конкурса. Его соперниками были семь лучших студентов-медиков со свей России. Ребята показывали свои теоретические и практические навыки: оказывали первую помощь, проводили ЭКГ, пальпацию живота, измеряли артериальное давление.

- Контролируем правильность наложения манжеты...1,5-2 см.

Уход за тяжелобольным пациентом - был заключительным этапом конкурса. Для Егора он оказался и самым сложным. За короткий промежуток времени необходимо было выполнить несколько процедур.

ЕГОР ГОРДЕЕВ, СТУДЕНТ КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«По уходу за тяжелобольным пациентом выделялось на модуль 30 минут. За это время необходимо было сделать девять манипуляций, рассказать о профилактических мероприятиях, провести риск развития пролежней - и все это за полчаса».

До первого места Егору не хватило всего несколько баллов - в конкурсе победила студентка из Тюмени. Однако, почетное второе место - это тоже отличный результат, говорят педагоги колледжа. Наши кировские студенты уже не первый год показывают достойные результаты на конкурсах профессионального мастерства. Успех кировчан был замечен и на федеральном уровне - наш медколледж стал одним из трех учебных заведений, получивших грант на развитие материально-технической базы.

ВЛАДИМИР ШУБИН, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Мы купим часть лабораторного оборудования, купим серьезные и дорогие симуляторы, оснастим 4 кабинета практического обучения на выделенные 12 млн плюс собственные средства».

Новое оборудование позволит еще эффективнее готовить будущих медиков - медсестер и фельдшеров. Тем более, что в этих кадрах всегда нуждаются как кировские, так и районные больницы.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама