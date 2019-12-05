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В Кирове прошла Всероссийская акция ЁГЭ

В Кирове прошла Всероссийская акция ЁГЭ

Сегодня, 11:03
202
Карина Алоян
В Кирове прошла Всероссийская акция ЁГЭ


В Кирове прошла Всероссийская акция ЁГЭ - тест на эрудицию чуть больше школьной программы. Материалом для ЁГЭ стали фильмы, сериалы, котики и других бытовые темы, рассмотренные с точки зрения науки.

Такой же экзамен за партой и с бланками ответов. Пользоваться телефоном - запрещено. ЁГЭ почти ЕГЭ - содержание тестов основывается на строгих научных данных и школьной программе. Ключевое слово - почти. Разница в том, что вопросы здесь придумывают не взрослые ученые, а школьники.

ДИАНА ВОРОНЧИХИНА, МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Г. КИРОВА:
«Идея такая - отличие от ЕГЭ небольшое, но вопросы придумывали сами дети. Вопросы могут быть самыми разными - котики, русский реп, мультфильмы. Но содержание все равно остается научно-популярным. Только форма такая веселая, содержание научно-популярное».  

400 вопросов со всей страны - из них на 23 лучших отвечают участники акции.  ЁГЭ проходит при участии Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ и при поддержке Минобрнауки РФ. Школьники, студенты или их родители. Лучше - все вместе. Кто-то преодолевает страх перед грядущими экзаменами, кто-то - проверяет свои знания школьной программы.

МАРИЯ КОКОВИХИНА, УЧАСТНИЦА АКЦИИ:
«Я как педагог с активной жизненной позицией хочу пробовать всё новое и тем более, когда ЕГЭ за плечами очень интересно, насколько я не забыла школьную программу и смогу ли соориентироваться в обычных задачах».

20 городов по всей стране. В Кирове "ЁГЭ" пришло - впервые. А значит, когда, если не сейчас, можно будет сдать экзамен по известным мультфильмам или сказкам Чуковского?

ЯРОСЛАВ СКВОРЦОВ, УЧАСТНИК АКЦИИ:
«Для меня это как-то неожиданно, впервые Настроение захватывающее, что же предстоит, что будет. Даже неожиданно для меня».

Не нужно даже ждать результатов - всё проверяют сразу после написания экзамена. Все вместе. Небольшая научно-популярная лекция по заданиям с объяснением правильных ответов от специалистов. С точки зрения науки, кончено же.
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