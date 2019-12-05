В Кирове прошла Всероссийская акция ЁГЭ - тест на эрудицию чуть больше школьной программы. Материалом для ЁГЭ стали фильмы, сериалы, котики и других бытовые темы, рассмотренные с точки зрения науки.Такой же экзамен за партой и с бланками ответов. Пользоваться телефоном - запрещено. ЁГЭ почти ЕГЭ - содержание тестов основывается на строгих научных данных и школьной программе. Ключевое слово - почти. Разница в том, что вопросы здесь придумывают не взрослые ученые, а школьники.400 вопросов со всей страны - из них на 23 лучших отвечают участники акции. ЁГЭ проходит при участии Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ и при поддержке Минобрнауки РФ. Школьники, студенты или их родители. Лучше - все вместе. Кто-то преодолевает страх перед грядущими экзаменами, кто-то - проверяет свои знания школьной программы.20 городов по всей стране. В Кирове "ЁГЭ" пришло - впервые. А значит, когда, если не сейчас, можно будет сдать экзамен по известным мультфильмам или сказкам Чуковского?Не нужно даже ждать результатов - всё проверяют сразу после написания экзамена. Все вместе. Небольшая научно-популярная лекция по заданиям с объяснением правильных ответов от специалистов. С точки зрения науки, кончено же.