Жители Чистых Прудов побывали на экскурсии в новой школе

Жители Чистых Прудов и педагоги-ветераны побывали сегодня на экскурсии в новой школе № 25. Объект готов к сдаче, всё необходимое оборудование планируют завезти к 25-му декабря.Открытия школы с нетерпением ждут все жители микрорайона. По проекту ее должны были сдать в 2020 году, но, учитывая востребованность, сроки получилось сдвинуть, решив вопрос о переносе средств на строительство со следующего года на этот. И эта информация неожиданно привела к неприятному инциденту. Объявили набор на этот учебный год, родители написали заявления, а потом выяснилось, что школа готова не будет. Ксения Тарасова тоже мечтала, что дочка пойдет в первый класс именно сюда. Не получилось. А сейчас признается, что новая школа превзошла все ожидания.Школа на 1000 мест в Чистых Прудах была построена в рамках нацпроекта «Образование», соответствует самым современным стандартам. Для учащихся созданы все условия для учебных и спортивных занятий, есть столовая на 330 мест, большой актовый зал. Строительно-монтажные работы завершены, до 25 декабря должны завезти необходимое оборудование, мебель и инвентарь. Оценили новое здание школы и педагоги-ветераны.После сдачи в эксплуатацию начнется процедура передачи здания в городскую казну и в оперативное управление образовательному учреждению. Затем предстоит процесс лицензирования. И первого сентября будущего года школа откроет двери для своих учеников.