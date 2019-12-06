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Жители Чистых Прудов побывали на экскурсии в новой школе

Жители Чистых Прудов побывали на экскурсии в новой школе

Сегодня, 17:51
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Валентина Палкина
Жители Чистых Прудов побывали на экскурсии в новой школе


Жители Чистых Прудов и педагоги-ветераны побывали сегодня на экскурсии в новой школе № 25. Объект готов к сдаче, всё необходимое оборудование планируют завезти к 25-му декабря.

Открытия школы с нетерпением ждут все жители микрорайона. По проекту ее должны были сдать в 2020 году, но, учитывая востребованность, сроки получилось сдвинуть, решив вопрос о переносе средств на строительство со следующего года на этот. И эта информация неожиданно привела к неприятному инциденту. Объявили набор на этот учебный год, родители написали заявления, а потом выяснилось, что школа готова не будет. Ксения Тарасова тоже мечтала, что дочка пойдет в первый класс именно сюда. Не получилось. А сейчас признается, что новая школа превзошла все ожидания.

КСЕНИЯ ТАРАСОВА:
«Я очень впечатлена, такого еще не видела нигде, огромные коридоры, красивые стены, видно большую проделанную работу, и дизайнерскую, и работу директора. Мы очень благодарны, что нам построили такую школу замечательную, с удовольствием сюда поведем не только первого, но и второго и последующих деток».

Школа на 1000 мест в Чистых Прудах была построена в рамках нацпроекта «Образование», соответствует самым современным стандартам. Для учащихся созданы все условия для учебных и спортивных занятий, есть столовая на 330 мест, большой актовый зал. Строительно-монтажные работы завершены, до 25 декабря должны завезти необходимое оборудование, мебель и инвентарь. Оценили новое здание школы и педагоги-ветераны.

НАДЕЖДА СЕДАВНЫХ, ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА:
«Освещение замечательное, холлы хорошие, есть отдельный блок для начальных классов, я думаю, что ребятам будет замечательно здесь учиться, и родители будут довольны, а мы счастливы за педагогов, которые будут работать в этой школе».

После сдачи в эксплуатацию начнется процедура передачи здания в городскую казну и в оперативное управление образовательному учреждению. Затем предстоит процесс лицензирования. И первого сентября будущего года школа откроет двери для своих учеников.
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