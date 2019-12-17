В Кировском медуниверситете открылся первый в регионе факультет с преподаванием на английском языке

Во дворце молодежи состоялся необычный праздничный вечер. На нем собрались студенты-иностранцы, обучающиеся в Кировском медуниверситете. Раньше им необходимо было знать русский язык, теперь лекции проходят на английском языке. Иностранный факультет объединил 100 студентов.Египет, Пакистан, Таиланд, Бангладеш, Гватемала, Гаити - сегодня в Кировском меде обучаются иностранные студенты из 20 стран мира.Непохожие на нас, но для студентов меда они уже как родные. Лэсли Амагва сейчас учится на 5 курсе. Молодой африканский парень из Ганы через год станет дипломированным терапевтом.За пять лет учебы в Кирове Лесли не только выучил русский язык, латынь и анатомию человека, но и обзавелся большим количеством друзей. Студенты к африканскому сокурснику привыкли и относятся с большим интересом.Увидеть творчество иностранных студентов можно было и на сцене. В честь открытия иностранного факультета во Дворце молодежи состоялся праздничный концерт.Как правило, иностранные студенты, которые приезжают учиться в Киров, не знают русского языка. Зато они свободно общаются на английском. Поэтому преподаватели Кировского медуниверситета выучили английский язык и теперь готовы обучать ребят из любой точки мира.Иностранные студенты, особенно из стран Африки и Азии высоко ценят обучение в России. Приезжая к нам они не только узнают, что такое русская зима, но привносят частицу своей уникальной культуры.