В Кировском медуниверситете открылся первый в регионе факультет с преподаванием на английском языке

Во дворце молодежи состоялся необычный праздничный вечер. На нем собрались студенты-иностранцы, обучающиеся в Кировском медуниверситете. Раньше им необходимо было знать русский язык, теперь лекции проходят на английском языке. Иностранный факультет объединил 100 студентов.
Египет, Пакистан, Таиланд, Бангладеш, Гватемала, Гаити - сегодня в Кировском меде обучаются иностранные студенты из 20 стран мира.
- Непохожие - это наша команда.
Непохожие на нас, но для студентов меда они уже как родные. Лэсли Амагва сейчас учится на 5 курсе. Молодой африканский парень из Ганы через год станет дипломированным терапевтом.
ЛЭСЛИ АМАГВА, СТУДЕНТ КИРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
«Все отлично, мне все очень нравится, я очень рад, что я здесь, честное слово рад!».
За пять лет учебы в Кирове Лесли не только выучил русский язык, латынь и анатомию человека, но и обзавелся большим количеством друзей. Студенты к африканскому сокурснику привыкли и относятся с большим интересом.
ДАНИЛ СУХИХ, СТУДЕНТ КИРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
«Узнать, как люди живут в других странах, какие у них порядки, танцы, песни».
Увидеть творчество иностранных студентов можно было и на сцене. В честь открытия иностранного факультета во Дворце молодежи состоялся праздничный концерт.
Как правило, иностранные студенты, которые приезжают учиться в Киров, не знают русского языка. Зато они свободно общаются на английском. Поэтому преподаватели Кировского медуниверситета выучили английский язык и теперь готовы обучать ребят из любой точки мира.
ЛЕВ ЖЕЛЕЗНОВ, РЕКТОР КИРОВСКОГО ГМУ:
«Открытие факультета, где ведется преподавание на английском языке является большим событием для нашего ВУЗА. Мы будем стараться сделать все, чтобы вы получили диплом врача».
Иностранные студенты, особенно из стран Африки и Азии высоко ценят обучение в России. Приезжая к нам они не только узнают, что такое русская зима, но привносят частицу своей уникальной культуры.