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В Кирове начали работать три "Школы полного дня"

В Кирове начали работать три "Школы полного дня"

Сегодня, 10:56
153
Александра Гуляева
В Кирове начали работать три


Школы полного дня начали работать в трех образовательных учреждениях города. После уроков дети могут оставаться на "продленку" - где их ждет обед и кружки по интересам.  Проект позволяет школьникам находиться под присмотром в стенах учреждения. Учитывая высокую занятость большинства родителей - школа полного дня может стать настоящим спасением.  

- Мы рисуем подводный мир с косяком рыб, водорослями и кораллами.

Рисование на песке - одно из занятий в кабинете психолога. Сюда приходят все дети, которые остаются после уроков в группе продленного дня. Есть и сенсорная комната для релаксации.

- И так: вдохнули. Носиком не дышим. Раз, два, три, четыре.

Здесь для учеников работает проектор и светящиеся гирлянды. А для первоклашек в группе продленного дня предусмотрен даже тихий час после уроков. До нового года ученики первых классов были единственным, для кого работала подобная группа. Но теперь открылась дополнительная - для тех, кто учится во втором и третьем классе. По словам родителей, такие группы не только облегчают жизнь работающим мамам и папам, но и полезны для самих детей.

ВАЛЕНТИНА ЗУБАРЕВА, МАМА УЧЕНИЦЫ:
«Опыт общения с ровесниками. На сегодняшний день во дворах детей, гуляющих все меньше, семей, где один ребенок, или большая разница между детьми, много. И с этой точки зрения школа полного дня - это как раз та площадка безопасная, где ребенок может получить опыт эмоционального общения с ровесниками вне учебной деятельности».

В группе продленного дня предусмотрен обед и полдник, забрать детей родители должны не позднее 5-ти вечера. До этого времени ребята успеют дополнительно позаниматься с педагогами, посетить самые разные кружки, помимо рисования на песке это еще и изготовление макетов  из бумаги, танцы, спортивные игры, шахматы и другие. Возможность оставаться в школе  есть и у учащихся среднего звена. Подобные группы продленного дня пока работают только в трех учебных заведениях города Кирова.
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