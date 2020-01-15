В Кирове начали работать три "Школы полного дня"

Школы полного дня начали работать в трех образовательных учреждениях города. После уроков дети могут оставаться на "продленку" - где их ждет обед и кружки по интересам. Проект позволяет школьникам находиться под присмотром в стенах учреждения. Учитывая высокую занятость большинства родителей - школа полного дня может стать настоящим спасением.Рисование на песке - одно из занятий в кабинете психолога. Сюда приходят все дети, которые остаются после уроков в группе продленного дня. Есть и сенсорная комната для релаксации.Здесь для учеников работает проектор и светящиеся гирлянды. А для первоклашек в группе продленного дня предусмотрен даже тихий час после уроков. До нового года ученики первых классов были единственным, для кого работала подобная группа. Но теперь открылась дополнительная - для тех, кто учится во втором и третьем классе. По словам родителей, такие группы не только облегчают жизнь работающим мамам и папам, но и полезны для самих детей.В группе продленного дня предусмотрен обед и полдник, забрать детей родители должны не позднее 5-ти вечера. До этого времени ребята успеют дополнительно позаниматься с педагогами, посетить самые разные кружки, помимо рисования на песке это еще и изготовление макетов из бумаги, танцы, спортивные игры, шахматы и другие. Возможность оставаться в школе есть и у учащихся среднего звена. Подобные группы продленного дня пока работают только в трех учебных заведениях города Кирова.