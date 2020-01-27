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27 янв 18:09 В "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 27 янв 18:06 Коллектив эстрадного танца "Лотос" завоевал Гран-при международного конкурса 27 янв 18:02 На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента 27 янв 18:00 В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена 27 янв 17:24 Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова. 27 янв 15:19 В Кирове прошли соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой 27 янв 15:15 В Кирове стартует месячник гражданско-патриотического воспитания 27 янв 12:13 В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак 27 янв 12:08 В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон 27 янв 11:21 Китайские студенты, обучающиеся в Кирове, встретили Новый год по восточной традиции
На встрече с журналистами Игорь Васильев обсудил тему развития образования в регионе

На встрече с журналистами Игорь Васильев обсудил тему развития образования в регионе

Вчера, 11:13
207
Иван Швецов
На встрече с журналистами Игорь Васильев обсудил тему развития образования в регионе


Губернатор Игорь Васильев провел встречу с журналистами, посвященную обсуждению актуальных вопросов развития системы образования.

Встреча с губернатором началась с главной новости: 29 января в Кирове пройдет выездное заседание рабочей группы "Образование" Госсовета Российской федерации. В его работе примет участие новый министр просвещения Сергей Кравцов.  Гости посетят одну из школ города, центр дистанционного образования детей и Вятский электромашиностроительный техникум. Игорь Васильев рассказал, каких результатов можно ждать от визита высоких гостей.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Результатами, как правило, Госсовета являются поручения президенту, по нацпроектам. Например, по итогам заседания в Калининграде было дополнительно выделено 550 миллиардов рублей на развитие первичной медико-санитарной помощи в стране в целом это плюсом и тем деньгам, которые уже находились в программе нацпроектов».

Как отметили на встрече, средняя зарплата педагогического работников в Кировской области без малого 26 тысяч 500 рублей. Правда для того, чтобы получить эти деньги педагогу приходится работать, как правило, больше чем на 1 ставку. Кроме того, часто за одну и ту же работу в разных школах или детских садах платят по-разному. И поэтому "средняя температура по больнице", когда речь идет о зарплатах учителей - не всегда точный ориентир, это понимают и в Правительстве региона.

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Мы не только смотрим на среднюю температуру, но и вот сейчас с руководителями каждого муниципалитета мы встречаемся и будем следить, чтобы зарплата не отличалась между районами и между детскими садами и школами, которые находятся в одном муниципалитете она не отличалась и начислялась по одинаковым критериям».

На встрече затронули и тему питания детей в начальной школе, о которой в своем недавнем послании Федеральному собранию говорил президент. Как отметила глава города, на сегодняшний день у города Кирова есть все возможности для того, чтобы обеспечить детей с 1 про 4 класс бесплатными горячими обедами.
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