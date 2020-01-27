На встрече с журналистами Игорь Васильев обсудил тему развития образования в регионе

Губернатор Игорь Васильев провел встречу с журналистами, посвященную обсуждению актуальных вопросов развития системы образования.Встреча с губернатором началась с главной новости: 29 января в Кирове пройдет выездное заседание рабочей группы "Образование" Госсовета Российской федерации. В его работе примет участие новый министр просвещения Сергей Кравцов. Гости посетят одну из школ города, центр дистанционного образования детей и Вятский электромашиностроительный техникум. Игорь Васильев рассказал, каких результатов можно ждать от визита высоких гостей.Как отметили на встрече, средняя зарплата педагогического работников в Кировской области без малого 26 тысяч 500 рублей. Правда для того, чтобы получить эти деньги педагогу приходится работать, как правило, больше чем на 1 ставку. Кроме того, часто за одну и ту же работу в разных школах или детских садах платят по-разному. И поэтому "средняя температура по больнице", когда речь идет о зарплатах учителей - не всегда точный ориентир, это понимают и в Правительстве региона.На встрече затронули и тему питания детей в начальной школе, о которой в своем недавнем послании Федеральному собранию говорил президент. Как отметила глава города, на сегодняшний день у города Кирова есть все возможности для того, чтобы обеспечить детей с 1 про 4 класс бесплатными горячими обедами.