На встрече с журналистами Игорь Васильев обсудил тему развития образования в регионе

Губернатор Игорь Васильев провел встречу с журналистами, посвященную обсуждению актуальных вопросов развития системы образования.
Встреча с губернатором началась с главной новости: 29 января в Кирове пройдет выездное заседание рабочей группы "Образование" Госсовета Российской федерации. В его работе примет участие новый министр просвещения Сергей Кравцов. Гости посетят одну из школ города, центр дистанционного образования детей и Вятский электромашиностроительный техникум. Игорь Васильев рассказал, каких результатов можно ждать от визита высоких гостей.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Результатами, как правило, Госсовета являются поручения президенту, по нацпроектам. Например, по итогам заседания в Калининграде было дополнительно выделено 550 миллиардов рублей на развитие первичной медико-санитарной помощи в стране в целом это плюсом и тем деньгам, которые уже находились в программе нацпроектов».
Как отметили на встрече, средняя зарплата педагогического работников в Кировской области без малого 26 тысяч 500 рублей. Правда для того, чтобы получить эти деньги педагогу приходится работать, как правило, больше чем на 1 ставку. Кроме того, часто за одну и ту же работу в разных школах или детских садах платят по-разному. И поэтому "средняя температура по больнице", когда речь идет о зарплатах учителей - не всегда точный ориентир, это понимают и в Правительстве региона.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Мы не только смотрим на среднюю температуру, но и вот сейчас с руководителями каждого муниципалитета мы встречаемся и будем следить, чтобы зарплата не отличалась между районами и между детскими садами и школами, которые находятся в одном муниципалитете она не отличалась и начислялась по одинаковым критериям».
На встрече затронули и тему питания детей в начальной школе, о которой в своем недавнем послании Федеральному собранию говорил президент. Как отметила глава города, на сегодняшний день у города Кирова есть все возможности для того, чтобы обеспечить детей с 1 про 4 класс бесплатными горячими обедами.