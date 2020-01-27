В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон

В этом году на замену окон в кировских школах и детских садах планируется выделить более 50-ти миллионов рублей. Замена конструкций будет проходить в рамках муниципальной программы «Повышение энергоэффективности» и исполнения наказов избирателей.
В школе номер 32 необходимо заменить 226 окон. На выделенные средства удастся понять порядка 80. В первую очередь это будет сделано в кабинетах на всех четырех этажах, а также в холлах. Работы будут производиться в летние каникулы. Отметим, что каждую осень школе приходиться прилагать немалые усилия, чтобы подготовить их к предстоящей зиме.
СВЕТЛАНА СТАРОСТИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №32:
«Учитывая наши погодные условия, особенно в этом году, наши старые окна, которые имеют трещины постоянно подвержены температурным воздействиям. От них дует, мы стараемся их утеплять».
В прошлом году в школе номер 53 заменили 20 окон. В этом году планируется заменить последние 44 ветхих. На эти цели школе выделили более двух миллионов рублей. Добавим, что учебное заведение расположено таким образом, что ветра дуют в учебные классы и тем самым нарушается температурный режим. Поэтому окна в учебных аудиториях требуют скорейшей замены.
МАРИНА ГРЕХНЕВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №53:
«В этом году вы закроете 100% замену окон. Да. Мы полностью выполним предписания Роспотребнадзора, и наша школа будет с новыми пластиковыми окнами».
Напомним, что в конце прошлого года был утвержден проект бюджета на 2020 год. За счет перераспределения средств на замену ветхих окон в детских садах и школах выделили 22 миллиона рублей. Еще 30 миллионов рублей будет направлено на решение этого вопроса в рамках исполнения наказов избирателей. Общая сумма составит 52 миллиона.
АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВА:
«В первую очередь мы учитывали наличие судебных решений, в которых указан необходимость замены окон. Далее это наличие предписаний от надзорных органов. Роспотребнадзор нам такие предписания выдает. И далее то, что не выявлено предписанием, но мы знаем, что оконные блоки находятся в ветхом состоянии».
С проблемой замены ветхих окон столкнулись многие образовательные учреждения города, однако денег, которые выделяются на их ремонт, недостаточно. Чтобы полностью заменить деревянные окна пластиковыми, потребуется примерно 250 млн рублей.