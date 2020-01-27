В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон

В этом году на замену окон в кировских школах и детских садах планируется выделить более 50-ти миллионов рублей. Замена конструкций будет проходить в рамках муниципальной программы «Повышение энергоэффективности» и исполнения наказов избирателей.В школе номер 32 необходимо заменить 226 окон. На выделенные средства удастся понять порядка 80. В первую очередь это будет сделано в кабинетах на всех четырех этажах, а также в холлах. Работы будут производиться в летние каникулы. Отметим, что каждую осень школе приходиться прилагать немалые усилия, чтобы подготовить их к предстоящей зиме.В прошлом году в школе номер 53 заменили 20 окон. В этом году планируется заменить последние 44 ветхих. На эти цели школе выделили более двух миллионов рублей. Добавим, что учебное заведение расположено таким образом, что ветра дуют в учебные классы и тем самым нарушается температурный режим. Поэтому окна в учебных аудиториях требуют скорейшей замены.Напомним, что в конце прошлого года был утвержден проект бюджета на 2020 год. За счет перераспределения средств на замену ветхих окон в детских садах и школах выделили 22 миллиона рублей. Еще 30 миллионов рублей будет направлено на решение этого вопроса в рамках исполнения наказов избирателей. Общая сумма составит 52 миллиона.С проблемой замены ветхих окон столкнулись многие образовательные учреждения города, однако денег, которые выделяются на их ремонт, недостаточно. Чтобы полностью заменить деревянные окна пластиковыми, потребуется примерно 250 млн рублей.