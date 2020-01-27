Прямой эфир
27 янв 18:09 В "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 27 янв 18:06 Коллектив эстрадного танца "Лотос" завоевал Гран-при международного конкурса 27 янв 18:02 На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента 27 янв 18:00 В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена 27 янв 17:24 Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова. 27 янв 15:19 В Кирове прошли соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой 27 янв 15:15 В Кирове стартует месячник гражданско-патриотического воспитания 27 янв 12:13 В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак 27 янв 12:08 В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон 27 янв 11:21 Китайские студенты, обучающиеся в Кирове, встретили Новый год по восточной традиции
-23°C
$
62,34
68,78
28 января 04:18
27 янв 18:09 В "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 27 янв 18:06 Коллектив эстрадного танца "Лотос" завоевал Гран-при международного конкурса 27 янв 18:02 На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента 27 янв 18:00 В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена 27 янв 17:24 Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова. 27 янв 15:19 В Кирове прошли соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой 27 янв 15:15 В Кирове стартует месячник гражданско-патриотического воспитания 27 янв 12:13 В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак 27 янв 12:08 В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон 27 янв 11:21 Китайские студенты, обучающиеся в Кирове, встретили Новый год по восточной традиции
В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон

В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон

Вчера, 12:08
188
Михаил Конышев
В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон


В этом году на замену окон в кировских школах и детских садах планируется выделить более 50-ти миллионов рублей. Замена конструкций будет проходить в рамках муниципальной программы «Повышение энергоэффективности» и исполнения наказов избирателей.

В школе номер 32 необходимо заменить 226 окон. На выделенные средства удастся понять порядка 80. В первую очередь это будет сделано в кабинетах на всех четырех этажах, а также в холлах. Работы будут производиться в летние каникулы. Отметим, что каждую осень школе приходиться прилагать немалые усилия, чтобы подготовить их к предстоящей зиме.

СВЕТЛАНА СТАРОСТИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №32:
«Учитывая наши погодные условия, особенно в этом году, наши старые окна, которые имеют трещины постоянно подвержены температурным воздействиям. От них дует, мы стараемся их утеплять».

В прошлом году в школе номер 53 заменили 20 окон. В этом году планируется заменить последние 44 ветхих. На эти цели школе выделили более двух миллионов рублей. Добавим, что учебное заведение расположено таким образом, что ветра дуют в учебные классы и тем самым нарушается температурный режим. Поэтому окна в учебных аудиториях требуют скорейшей замены.

МАРИНА ГРЕХНЕВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №53:
«В этом году вы закроете 100% замену окон. Да. Мы полностью выполним предписания Роспотребнадзора, и наша школа будет с новыми пластиковыми окнами».

Напомним, что в конце прошлого года был утвержден проект бюджета на 2020 год.  За счет перераспределения средств на замену ветхих окон в детских садах и школах выделили 22 миллиона рублей. Еще 30 миллионов рублей будет направлено на решение этого вопроса в рамках исполнения наказов избирателей. Общая сумма составит 52 миллиона.

АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВА:
«В первую очередь мы учитывали наличие судебных решений, в которых указан необходимость замены окон. Далее это наличие предписаний от надзорных органов. Роспотребнадзор нам такие предписания выдает. И далее то, что не выявлено предписанием, но мы знаем, что оконные блоки находятся в ветхом состоянии».

С проблемой замены ветхих окон столкнулись многие образовательные учреждения города, однако денег, которые выделяются на их ремонт, недостаточно. Чтобы полностью заменить деревянные окна пластиковыми, потребуется примерно 250 млн рублей.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама