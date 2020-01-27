Сегодня в России отмечается День воинской славы. 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от блокады. В Кирове стартует месячник гражданско-патриотического воспитания. На линейке в 74-ой школе побывала Альбина Самигуллина.
Для учеников школы №74 мероприятия, посвященные гражданско-патриотическому воспитанию - всегда в радость. В актовом зале - ни одного свободного места, а когда выносили флаг, и звучал гимн Российской Федерации, многих ребят переполняло чувство патриотизма. В этом году Великой Победе исполняется 75 лет, также 2020 год по указу Президента обозначен годом памяти и славы. Директор школы обозначила, что в этом году будет множество мероприятий, посвященные этой значительной для страны дате. Викторины, встречи с ветеранами, уроки мужества, игры по станциям будут проведены неспроста.
ЕКАТЕРИНА КОНДАКОВА, ДИРЕКТОР МБОУ СОШ С УИОП №74 Г. КИРОВА:
«Узнали побольше о том, какие трудности испытали люди того времени, узнали о маршалах Победы узнали о пионерах-героях, а также о том, какой вклад в эту победу внесла наша Кировская область».
Многие ребята активно участвуют в таких мероприятиях, также самостоятельно изучают историю, и всё, что связано с памятными датами. И у младшего, и у старшего поколения есть своё мнение насчёт патриотического воспитания.
ЮЛИЯ ВЕПРЁВА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №74:
«Чтобы воспитать чувство патриотизма у нового поколения, прежде всего, нужно начать с детства - и такие мероприятия как открытие гражданско-патриотического месячника, различные конкурсы стихов, рисунков воспитывают данное чувство у детей и у нас, подростков».
Нина Григорьевна Богатырева, ветеран Великой Отечественной войны, дала советы подрастающему поколению.
НИНА БОГАТЫРЕВА, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Прежде всего, молодёжь, берегите свое здоровье, здоровье - это основа жизни для человека, учитесь хорошо, не забывайте родителей, они вам жизнь дали!».
Такое мероприятие неслучайно проводится именно в этом школе - 74-я - является победителем конкурса на лучшую систему работы по гражданско-патриотическому воспитанию, который проводится раз в два года