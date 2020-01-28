Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне

Кировские педагоги вновь были отмечены на федеральном уровне. Пять победителей регионального этапа стали лауреатами конкурса «Воспитатели России».Детский сад № 11 открылся в Кирове пять лет назад, инклюзивная группа была создана сразу же. И уже состоялся первый выпуск. С некоторыми ребятами занимаются исходя из конкретных нарушений здоровья, по специальным программам. Разрабатывают их совместно методисты, логопеды, дефектологи, психологи и педагоги сопровождения. Подобные группы формируют спокойное и адекватное отношение к особенным детям, уверена Светлана Гордеева, которая вошла в число лучших воспитателей страны в номинации «Инклюзивное образование».Конкурсная комиссия оценила также инновационные приемы воспитателя детского сада № 202 областного центра. Елена Субботина использует на занятиях игровые формы, задействуя одновременно слух, зрение и воображение дошкольников. Вместе с детьми осваивает современные способы донесения сложной информации, это и мультимедиа, и рисованные презентации - скрайбинг. Лауреат Всероссийского конкурса воспитателей считает, что не она выбрала профессию, а профессия - ее.Всего в 2019 году на конкурс «Воспитатели России» поступило почти две тысячи семьсот заявок от педагогов со всей страны. И все пять кировских участников, победителей регионального этапа, были отмечены дипломами лауреатов.