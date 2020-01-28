Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне

Кировские педагоги вновь были отмечены на федеральном уровне. Пять победителей регионального этапа стали лауреатами конкурса «Воспитатели России».
Детский сад № 11 открылся в Кирове пять лет назад, инклюзивная группа была создана сразу же. И уже состоялся первый выпуск. С некоторыми ребятами занимаются исходя из конкретных нарушений здоровья, по специальным программам. Разрабатывают их совместно методисты, логопеды, дефектологи, психологи и педагоги сопровождения. Подобные группы формируют спокойное и адекватное отношение к особенным детям, уверена Светлана Гордеева, которая вошла в число лучших воспитателей страны в номинации «Инклюзивное образование».
СВЕТЛАНА ГОРДЕЕВА, ЛАУРЕАТ КОНКУРСА "ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ":
«Мы просим наших детей помогать, опекать, заботиться, спешить на помощь детям, которые не справляются с трудностями, поэтому они растут у нас добрыми, внимательными, иногда без нашего напоминания они уже выручают детей, подсказывают, вместе они играют, поют, мы их вовлекаем во все наши виды деятельности».
Конкурсная комиссия оценила также инновационные приемы воспитателя детского сада № 202 областного центра. Елена Субботина использует на занятиях игровые формы, задействуя одновременно слух, зрение и воображение дошкольников. Вместе с детьми осваивает современные способы донесения сложной информации, это и мультимедиа, и рисованные презентации - скрайбинг. Лауреат Всероссийского конкурса воспитателей считает, что не она выбрала профессию, а профессия - ее.
ЕЛЕНА СУББОТИНА, ЛАУРЕАТ КОНКУРСА "ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ":
«Помогать им узнавать мир, находить что-то особенное, познавать не только мир, но и себя, свои возможности, это и определило цель моей работы - формировать маленькую личность, помогать раскрывать творческий потенциал, свои способности. Сейчас уже это не профессия, мне кажется, а смысл жизни».
Всего в 2019 году на конкурс «Воспитатели России» поступило почти две тысячи семьсот заявок от педагогов со всей страны. И все пять кировских участников, победителей регионального этапа, были отмечены дипломами лауреатов.