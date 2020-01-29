В Кирове прошло совещание подгруппы "Образование" Госсовета РФ

Сегодня в Кирове проходит выездное заседание рабочей подгруппы "Образование" Госсовета Российской Федерации. В нем принимают участие новый министр просвещения Сергей Кравцов, помощник президента Игорь Левитин и губернаторы нескольких регионов. В Вятском электромашиностроительном техникуме гостям показали, как готовятся специалисты для предприятий.В техникуме работают образовательные структуры, способствующие созданию благоприятных условий для подготовки профессиональных кадров. Одна из мастерских для сварщиков оснащена современным оборудованием, которые было приобретено на средства из федерального бюджета и позволяет обучать студентов всем существующим видам сварки. Не обходится и без виртуальной реальности.Созданные с учетом требований работодателей долговременные учебные программы способствуют успешному освоению профессии, адаптации молодежи на предприятиях. Добавим, что социальными партнерами техникума стали крупнейшие промышленные предприятия города. На их базе студенты проходят производственную практику.В завершении экскурсии гости смогли познакомиться с продукцией, которая изготавливается руками студентов и взять на память сувенир.