Рабочая группа Госсовета РФ по образованию посетила среднюю школу № 26 г. Кирова

Сегодня в Кирове прошло выездное заседание рабочей подгруппы "Образование" Госсовета Российской Федерации. Его задача - подготовка совместного расширенного заседания президиума Госсовета и Совета при Президенте России по науке и образованию. На нем пойдет речь о повышении роли субъектов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы. Среди первых объектов для посещения стала школа №26.Повод для посещения представителей Государственного совета школы №26 существенный: с 9 января на её базе началась реализация проекта "Школа полного дня", суть его в том, что в учреждении действуют кружки по интересам, которые поспособствуют выявлению предрасположенности ребенка к тому или иному виду занятий.Теперь каждый ученик может выбрать то занятие, которое ему на самом деле по душе. Кружки в начальной школе и основной - разные. Для совсем юных школьников подготовлены различные занятия: начиная с театра, спортивных занятий, заканчивая робототехникой и наукой. А их форма проведения - интересная и разнообразная.Шахматный зал, издательский центр, тренажерный зал, мини-кванториум - и это лишь малая часть оснащения школы.Максим Тотьмянин учится в пятом классе, кроме основных уроков посещает кружок "Юный мастер" и шахматы.Распорядок в "Школе полного дня" отличается от обычной школы: в 8 утра начинаются основные уроки, после обеда - на выбор прогулка, кинозал или библиотека, далее - "час самоподготовки", где можно получить консультацию учителя, затем полдник, кружок или секция, и в 17 часов дети уходят домой.Далее члены рабочей группы отправились в другие учебные заведения Кирова. Так, например, председатель комитета по образованию и науке Государственной Думы - Вячеслав Никонов посетил Вятский государственный университет. В ходе встречи он отметил, что выступает здесь, прежде всего, как член рабочей группы, созданной Владимиром Путиным по внесению поправок в Конституцию. Вячеслав Никонов ответил на вопросы собравшихся и признался в своих особых чувствах к Кировской области. Почти 130 лет назад в Вятской губернии родился знаменитый дед политика - видный советский деятель Вячеслав Молотов.