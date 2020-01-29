Рабочая группа Госсовета по образованию и науке посетила Кировский центр дистанционного образования детей

Дистанционное обучение чрезвычайно важно развивать, особенно. в условиях сокращения числа учителей в сельских малокомплектных школах. Накануне чиновники из рабочей группы Госсовета по образованию и науке увидели, как работает Кировский центр дистанционного образования детей.Не все дети могут ходить в школу по состоянию своего здоровья, не все школы, особенно сельские, могут сказать, что у них есть педагоги по все предметам. Обе проблемы решаются через центр дистанционного образования. Это школа, где даются точно такие же знания, как и в обычном учебном заведении. Дети получают образование, сдают экзамены, получают аттестат и потом поступают в высшие учебные заведения. Единственная особенность - большая часть уроков проходит дистанционно, через интернет.Урок химии, а в классе никого не видно. Все дети рассредоточены по удаленным школам Кировской области. Они видят учителя на своих мониторах.Кстати, удаленность уроков никак не влияет на качество образования. Кто хочет учиться и старается делать все задания, получают высокие баллы на ЕГЭ. В школе есть и 100-балльники, ими особенно гордятся.Школа оснащена специальным оборудованием для детей с самыми разными особенностями здоровья - тут есть классы для слепых и слабовидящих, кабинет психолога, создана доступная безбарьерная среда, перемещаться по школе могут колясочники. За счет того, что многие занятия, по сути, проходят индивидуально, повышается и качество образования. Больше всего в центре обучается не детей инвалидов, их всего чуть больше 200, а учеников из сельских малокомплектных школ, таких ребят больше 1000.