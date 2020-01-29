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30 января 19:38
30 янв 18:11 В библиотеке Грина можно познакомиться с уникальным видом настенного декора 30 янв 18:03 Кировчане, живущие на Московской и у Северной больницы, могут доехать до вокзала только с пересадками 30 янв 17:49 В УМВД России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год 30 янв 17:27 Кировчанка Юлия Погодина стала абсолютным победителем юниорского первенства России по пауэрлифтингу. 30 янв 15:17 В районах Кировской области высадился "Снежный десант" 30 янв 15:08 Рабочая группа Госсовета по образованию и науке посетила Кировский центр дистанционного образования детей 30 янв 11:17 В Кирове прошел финал регионального этапа Всероссийских соревнований "Золотая шайба" 30 янв 11:15 Активисты ОНФ проверили, как работает система вызова низкопольного транспорта в Кирове 30 янв 11:07 Депутаты Кировской городской Думы единогласно поддержали отставку Ильи Шульгина 29 янв 19:30 Рабочая группа Госсовета РФ по образованию посетила среднюю школу № 26 г. Кирова
Рабочая группа Госсовета по образованию и науке посетила Кировский центр дистанционного образования детей

Рабочая группа Госсовета по образованию и науке посетила Кировский центр дистанционного образования детей

Сегодня, 15:08
373
Иван Швецов
Рабочая группа Госсовета по образованию и науке посетила Кировский центр дистанционного образования детей


Дистанционное обучение чрезвычайно важно развивать,  особенно. в условиях сокращения числа учителей  в сельских малокомплектных школах. Накануне чиновники из рабочей группы Госсовета по  образованию и науке  увидели, как работает Кировский центр дистанционного образования детей.

Не все дети могут ходить в школу по состоянию своего здоровья, не все школы, особенно сельские, могут сказать, что у них есть педагоги по все предметам.  Обе проблемы решаются через центр дистанционного образования. Это школа, где даются точно такие же знания, как и в обычном учебном заведении. Дети получают  образование, сдают экзамены, получают аттестат и потом поступают в высшие учебные заведения.   Единственная особенность - большая часть уроков проходит дистанционно, через интернет.

ЕЛЕНА ТРУБИЦЫНА, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
«Сейчас урок химии уже идет ведет его учитель высшей категории Сергей Дядькин. Обычно он проходит в кабинете поменьше, потому что у него все ученики дистанционные».

Урок химии, а в классе никого не видно. Все дети рассредоточены по удаленным школам Кировской области. Они видят учителя на своих мониторах.

СЕРГЕЙ ДЯДЬКИН, УЧИТЕЛЬ ХИМИИ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
«Настя Рязанова опишет уравнение реакции, что же у нас здесь происходит?  Какие вещества реагируют в гремучем газе?».

Кстати, удаленность уроков никак не влияет на качество образования. Кто хочет учиться и старается делать все задания, получают высокие  баллы на ЕГЭ.  В школе есть и 100-балльники,  ими особенно гордятся.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Нравится урок?
- Да.
- Интересно?
- Да.
А что так дружно, у вас там урок химии или хоровое пение?

Школа оснащена специальным оборудованием для детей с самыми разными особенностями здоровья - тут есть классы для слепых и слабовидящих, кабинет психолога,   создана доступная безбарьерная среда, перемещаться по школе могут колясочники. За счет того, что многие занятия, по сути, проходят индивидуально, повышается и качество образования. Больше всего в центре обучается не детей инвалидов,  их всего чуть больше 200, а учеников из сельских малокомплектных школ, таких ребят больше 1000.
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