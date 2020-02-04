На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты

В Кирове стартовала неделя науки и инноваций. Она проходит в преддверии Дня российской науки, который будет отмечаться 8 февраля. На открытии недели самые юные разработчики представили собственные проекты.Эту конструкцию из лего третьеклассник Иван Томилов собрал сам. Робототехникой мальчик занимается уже несколько лет. С первого класса ребята после уроков остаются на дополнительные занятия и учатся собирать роботов.Есть и машины дистанционного управления - задать траекторию движения можно при помощи специального пульта. Среди техники, которую собирают ребята, не только игрушки, но и то, что они обычно видят на детских площадках.Занятия робототехникой помогают развивать логическое мышление и творческие способности. А учителя начальных классов прибегают к помощи уже готовых роботов, чтобы помочь ребятам лучше усвоить материал.Презентация подобных решений - это только первый день Недели науки и инноваций. Дальше в программе конкурсы исследовательских работ, научно-общественная конференция и многое другое.Завершится Неделя науки и инноваций 8 февраля.