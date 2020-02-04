На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты

В Кирове стартовала неделя науки и инноваций. Она проходит в преддверии Дня российской науки, который будет отмечаться 8 февраля. На открытии недели самые юные разработчики представили собственные проекты.
ИВАН ТОМИЛОВ, УЧЕНИК 3 КЛАССА:
«Это танцующие куклы. Они могут танцевать медленно, а могут и быстро».
Эту конструкцию из лего третьеклассник Иван Томилов собрал сам. Робототехникой мальчик занимается уже несколько лет. С первого класса ребята после уроков остаются на дополнительные занятия и учатся собирать роботов.
ИГОРЬ СЛОБОДИН:
«Это у меня автобус. Он может ездить, но не на пульте управления. Мне понравилось это решение, он большой, можно что-нибудь перевозить».
Есть и машины дистанционного управления - задать траекторию движения можно при помощи специального пульта. Среди техники, которую собирают ребята, не только игрушки, но и то, что они обычно видят на детских площадках.
ПЛАТОН ВЕРШИНИН:
«Я сделал качель, которая работает так, что если я нажимаю на кнопку, она начинает раскачиваться вперед. Потом, когда я отпускаю кнопку, она по инерции идет назад».
Занятия робототехникой помогают развивать логическое мышление и творческие способности. А учителя начальных классов прибегают к помощи уже готовых роботов, чтобы помочь ребятам лучше усвоить материал.
ВИКТОРИЯ СИДОРОВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ:
«Например, на уроках русского языка построить предложение. Это для начальной школы. Найти сначала слово, которое начинает предложение и по порядку, в последнем слове должно быть точка в конце».
Презентация подобных решений - это только первый день Недели науки и инноваций. Дальше в программе конкурсы исследовательских работ, научно-общественная конференция и многое другое.
НАТАЛЬЯ СОКОЛОВА, РЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это и семинары, посвященные медиаобразованию, мы очень любим эту тему и в ней развиваемся. Это и технологическое образование школьников, пройдет семинар на базе кванториума города Кирово-Чепецка».
Завершится Неделя науки и инноваций 8 февраля.