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04 фев 17:55 На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты 04 фев 17:46 Антимонопольная служба Кировской области проверит цены на медицинские маски в аптеках 04 фев 17:39 В областном центре некачественная уборка на дорогах доставляет водителям немало проблем 04 фев 15:20 В Кирове прошел областной Чемпионат и Первенство по чир спорту 04 фев 12:16 В Кирове прошло городское Первенство по самбо 04 фев 12:13 Две юные вокалистки из Кирова успешно выступили на международном фестивале эстрадной песни 04 фев 12:10 Кировчане могут спасти чью-то жизнь, став донорами кроветворных стволовых клеток 04 фев 12:05 Жители деревни Лубягино обеспокоены строительством предприятия по комплексному обращению с отходами 04 фев 10:11 МХК «Олимпия» открывает серию домашних матчей. 04 фев 09:50 В Омутнинске выявили сеть незаконных игровых залов (ВИДЕО).
На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты

На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты

Вчера, 17:55
177
Александра Гуляева
На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты


В Кирове стартовала неделя науки и инноваций. Она проходит в преддверии Дня российской науки, который будет отмечаться 8 февраля. На открытии недели самые юные разработчики представили собственные проекты.

ИВАН ТОМИЛОВ, УЧЕНИК 3 КЛАССА:
«Это танцующие куклы. Они могут танцевать медленно, а могут и быстро».

Эту конструкцию из лего третьеклассник Иван Томилов собрал сам. Робототехникой мальчик занимается уже несколько лет. С первого класса ребята после уроков остаются на дополнительные занятия и учатся собирать роботов.

ИГОРЬ СЛОБОДИН:
«Это у меня автобус. Он может ездить, но не на пульте управления. Мне понравилось это  решение, он большой, можно что-нибудь перевозить».

Есть и машины дистанционного управления - задать траекторию движения можно при помощи специального пульта. Среди техники, которую собирают ребята, не только игрушки, но и то, что они обычно видят на детских площадках.

ПЛАТОН ВЕРШИНИН:
«Я сделал качель, которая работает так, что если я нажимаю на кнопку, она начинает раскачиваться вперед. Потом, когда я отпускаю кнопку, она по инерции идет назад».

Занятия робототехникой помогают развивать логическое мышление и творческие способности. А учителя начальных классов прибегают к помощи уже готовых роботов, чтобы помочь ребятам лучше усвоить материал.

ВИКТОРИЯ СИДОРОВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ:
«Например, на уроках русского языка построить предложение. Это для начальной школы. Найти сначала слово, которое начинает предложение и по порядку, в последнем слове должно быть точка в конце».

Презентация подобных решений - это только первый день Недели науки и инноваций. Дальше в программе конкурсы исследовательских работ, научно-общественная конференция и многое другое.

НАТАЛЬЯ СОКОЛОВА, РЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это и семинары, посвященные медиаобразованию, мы очень любим эту тему и в ней развиваемся. Это и технологическое образование школьников, пройдет семинар на базе кванториума города Кирово-Чепецка».
 
Завершится Неделя науки и инноваций 8 февраля.
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