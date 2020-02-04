В Кирове открылся первый ведомственный детский сад. Новое дошкольное учреждение разместили в здании на проспекте Строителей, где ранее располагался Дом ребенка.Находившихся здесь 17 детей перевели в Слободской специализированный дом ребенка. Там сейчас находится 51 воспитанник (учреждение рассчитано на 65 человек).В новый детский сад уже поступило 64 заявления от родителей. Сформированы три группы, две из них – для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет и одна группа для ребят младшего возраста с 3 до 4 лет.Количество групп планируется увеличивать. В штате детского сада есть логопед, дефектолог и психолог. В помещениях сделали ремонт, имеется все необходимое оборудование, в том числе для проведения музыкальных занятий и физкультуры.В ведомственный детский сад будут ходить дети врачей и медсестер Кировского клинико-диагностического центра, Перинатального центра, Центра онкологии и медицинской радиологии, областного туберкулезного диспансера, Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, Детского диагностического центра и других.В перспективе учреждение будут посещать и дети педагогических работников. В целом планируется сформировать 12 групп, из которых 6 – для детей в возрасте до 3 лет.