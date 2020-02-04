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05 февраля 10:18
05 фев 10:13 В Лузе без водоснабжения остались более 1,5 тысяч человек. 05 фев 10:02 В Кирове открылся первый ведомственный детский сад. 04 фев 17:55 На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты 04 фев 17:46 Антимонопольная служба Кировской области проверит цены на медицинские маски в аптеках 04 фев 17:39 В областном центре некачественная уборка на дорогах доставляет водителям немало проблем 04 фев 15:20 В Кирове прошел областной Чемпионат и Первенство по чир спорту 04 фев 12:16 В Кирове прошло городское Первенство по самбо 04 фев 12:13 Две юные вокалистки из Кирова успешно выступили на международном фестивале эстрадной песни 04 фев 12:10 Кировчане могут спасти чью-то жизнь, став донорами кроветворных стволовых клеток 04 фев 12:05 Жители деревни Лубягино обеспокоены строительством предприятия по комплексному обращению с отходами
В Кирове открылся первый ведомственный детский сад.

В Кирове открылся первый ведомственный детский сад.

Сегодня, 10:02
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В Кирове открылся первый ведомственный детский сад.

В Кирове открылся первый ведомственный детский сад. Новое дошкольное учреждение разместили в здании на проспекте Строителей, где ранее располагался Дом ребенка.

Находившихся здесь 17 детей перевели в Слободской специализированный дом ребенка. Там сейчас находится 51 воспитанник (учреждение рассчитано на 65 человек).

В новый детский сад уже поступило 64 заявления от родителей. Сформированы три группы, две из них – для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет и одна группа для ребят младшего возраста с 3 до 4 лет.

Количество групп планируется увеличивать. В штате детского сада есть логопед, дефектолог и психолог. В помещениях сделали ремонт, имеется все необходимое оборудование, в том числе для проведения музыкальных занятий и физкультуры.

В ведомственный детский сад будут ходить дети врачей и медсестер Кировского клинико-диагностического центра, Перинатального центра, Центра онкологии и медицинской радиологии, областного туберкулезного диспансера, Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, Детского диагностического центра и других.

В перспективе учреждение будут посещать и дети педагогических работников. В целом планируется сформировать 12 групп, из которых 6 – для детей в возрасте до 3 лет.

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