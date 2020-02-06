В Кировской области начала действовать программа "Земский учитель"

В Кировской области начала действовать федеральная программа «Земский учитель». Какие критерии предъявляются к участникам и сможет ли она решить главную проблему - нехватки учителей в школах?
В этом году в школы Кировской области планируется привлечь 10 педагогов по программе "Земский учитель". Каждый получит по 1 миллиону рублей. Никаких ограничений на то, как эти деньги можно потратить, нет. Единственное условие, надо 5 лет отработать в поселковой школе. Желающих принять участие в программе много, можно сказать , что за эти 10 мест будет вестись серьезная борьба.
ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При министерстве образования создана комиссия, которая будет рассматривать, все заявления и в случае если несколько заявлений подано на одну вакансию, будет учитываться стаж, наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, возможность учителя вести какой-то иной предмет».
Юрьянской средней школе нужен учитель иностранного языка и учитель русского языка и литературы. Директор отобрал двух наиболее подходящих кандидатов.
МАРИЯ ФЁДОРОВЫХ, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПОСЕЛКЕ ЮРЬЯ:
«У нас есть два претендента. Одна учительница из города Кирова. И одна учительница, директор даже, маленькой школы Кумёнского района. Мы думаем, что вторая учительница, для нее это будет шаг вперед - переехать в районный центр. Киров близко. Дороги у нас хорошие».
Ульяна Широнина пришла работать в школу, несмотря на то, что у нее базовое образование вообще никак с педагогикой не связано, она теплоэнергетик. Но любовь к детям оказалась сильнее.
УЛЬЯНА ШИРОНИНА, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПОСЕЛКЕ ЮРЬЯ:
«Мне интересно. Мне нравится общаться с детьми, хоть это и сложно, я не отрицаю этого, но есть к чему стремиться. Я надеюсь, что дальше все хорошо сложится и я дальше так и останусь работать в школе».
Всего 10 педагогов - счастливчиков попадут в программу "Земский учитель" в Кировской области. Такова федеральная квота на наш регион. Конечно, это капля в море, которая полностью не удовлетворит потребность кадров в районных школах. Сейчас половина всех педагогов в России люди пенсионного или предпенсионного возраста.
ЕВГЕНИЯ МЕТЕЛЁВА, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПОСЕЛКЕ ЮРЬЯ:
«Самая первая и самая главная причина - это материальное обеспечение. Они приходят на работу и не имеют ни квартиры, ни пособий каких-то. Только голая зарплата. При таком скудном материальном обеспечении очень трудно в школе остаться и работать».
Сегодня начинающий педагог в регионе получает зарплату примерно 17 тысяч рублей в месяц. Через 10-15 лет педагогического стажа, при условии работы на 1,5 ставки и высокой квалификационной категории, педагог сможет получать почти 27 тысяч, но такая отдаленная перспектива молодежь не привлекает. В школу идут работать не больше 30% выпускников педагогических специальностей.