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06 фев 17:46 В Кирове прошло совещание председателей арбитражных судов 06 фев 15:22 Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц 06 фев 15:14 Жители Кирова жалуются на состояние уличных лестниц 06 фев 13:16 Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта. 06 фев 12:13 Родным кировчанина, погибшего в ВОВ, вручили медаль "За отвагу" 06 фев 12:03 В Кировской области начала действовать программа "Земский учитель" 06 фев 11:20 Житель Котельнича нашел патроны и изготовил взрывные устройства. 06 фев 11:09 В "Перекопе" проходит этап Кубка России по биатлону 06 фев 11:07 Жители дома на улице Свободы в Кирове уже 8 месяцев живут без лифта 06 фев 10:10 Более тысячи жителей Подосиновского района остались без автобусного сообщения с районным центром.
В Кировской области начала действовать программа "Земский учитель"

В Кировской области начала действовать программа "Земский учитель"

Сегодня, 12:03
380
Иван Швецов
В Кировской области начала действовать программа


В Кировской области начала действовать федеральная программа «Земский учитель». Какие критерии предъявляются к участникам и сможет ли она  решить  главную  проблему - нехватки учителей в школах?   

В этом году в школы Кировской области планируется привлечь 10 педагогов по программе "Земский учитель". Каждый  получит по 1 миллиону рублей. Никаких ограничений на то, как эти деньги можно потратить, нет. Единственное условие, надо 5 лет отработать в поселковой школе. Желающих принять участие в программе много, можно сказать , что за эти 10 мест будет вестись серьезная борьба.

ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При министерстве образования создана комиссия, которая будет рассматривать, все заявления и в случае если несколько заявлений подано на  одну вакансию, будет учитываться стаж, наличие квалификационной категории, наличие ученой степени,  возможность учителя вести какой-то иной предмет».

Юрьянской средней школе нужен учитель иностранного языка и учитель русского языка и литературы.  Директор отобрал двух наиболее подходящих кандидатов.

МАРИЯ ФЁДОРОВЫХ, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПОСЕЛКЕ ЮРЬЯ:
«У нас есть два претендента. Одна учительница из города Кирова. И одна учительница, директор даже, маленькой школы Кумёнского района. Мы думаем, что вторая учительница, для нее это будет шаг вперед - переехать в районный центр. Киров близко. Дороги у нас хорошие».

Ульяна Широнина пришла работать в школу, несмотря на то, что у нее базовое образование вообще никак с педагогикой не связано, она теплоэнергетик. Но любовь к детям оказалась сильнее.

УЛЬЯНА ШИРОНИНА, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПОСЕЛКЕ ЮРЬЯ:
«Мне интересно. Мне нравится общаться с детьми, хоть это и сложно, я не отрицаю этого, но  есть к чему стремиться. Я надеюсь, что дальше все хорошо сложится и я дальше так и останусь работать в школе».

Всего 10 педагогов - счастливчиков попадут в программу  "Земский учитель" в Кировской области. Такова федеральная квота на наш регион. Конечно,  это капля в море, которая полностью не удовлетворит потребность кадров в районных школах. Сейчас половина всех педагогов в России  люди  пенсионного или предпенсионного возраста.  

ЕВГЕНИЯ МЕТЕЛЁВА, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПОСЕЛКЕ ЮРЬЯ:
«Самая первая и самая главная причина - это материальное обеспечение. Они приходят на работу и не имеют ни квартиры, ни пособий каких-то. Только голая зарплата. При таком скудном материальном обеспечении очень трудно в школе остаться и работать».

Сегодня начинающий педагог в регионе получает  зарплату примерно 17 тысяч рублей в  месяц.  Через 10-15 лет педагогического стажа, при условии работы на 1,5  ставки и высокой квалификационной  категории,  педагог сможет получать почти 27 тысяч, но  такая отдаленная перспектива молодежь не привлекает. В школу идут работать  не больше 30% выпускников педагогических специальностей.
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