В Кировской области начала действовать программа "Земский учитель"

В Кировской области начала действовать федеральная программа «Земский учитель». Какие критерии предъявляются к участникам и сможет ли она решить главную проблему - нехватки учителей в школах?В этом году в школы Кировской области планируется привлечь 10 педагогов по программе "Земский учитель". Каждый получит по 1 миллиону рублей. Никаких ограничений на то, как эти деньги можно потратить, нет. Единственное условие, надо 5 лет отработать в поселковой школе. Желающих принять участие в программе много, можно сказать , что за эти 10 мест будет вестись серьезная борьба.Юрьянской средней школе нужен учитель иностранного языка и учитель русского языка и литературы. Директор отобрал двух наиболее подходящих кандидатов.Ульяна Широнина пришла работать в школу, несмотря на то, что у нее базовое образование вообще никак с педагогикой не связано, она теплоэнергетик. Но любовь к детям оказалась сильнее.Всего 10 педагогов - счастливчиков попадут в программу "Земский учитель" в Кировской области. Такова федеральная квота на наш регион. Конечно, это капля в море, которая полностью не удовлетворит потребность кадров в районных школах. Сейчас половина всех педагогов в России люди пенсионного или предпенсионного возраста.Сегодня начинающий педагог в регионе получает зарплату примерно 17 тысяч рублей в месяц. Через 10-15 лет педагогического стажа, при условии работы на 1,5 ставки и высокой квалификационной категории, педагог сможет получать почти 27 тысяч, но такая отдаленная перспектива молодежь не привлекает. В школу идут работать не больше 30% выпускников педагогических специальностей.