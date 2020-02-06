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Запретят ли в кировских школах использование смартфонов?

Запретят ли в кировских школах использование смартфонов?

Вчера, 17:57
175
Александра Гуляева
Запретят ли в кировских школах использование смартфонов?


В российских школах ограничивают использование смартфонов. Так, в Рязанской области на региональном уровне ученикам запретили пользоваться гаджетами во время уроков. Возможны ли подобные запреты в Кировской области?

Перемена в обычной школе города Кирова: сразу после звонка дети в коридорах общаются и проверяют свои смартфоны.  Гаджеты сегодня есть у всех учеников - от начальных классов до старшей школы. По правилам учебного заведения пользоваться телефонами можно только на перемене.

МАКСИМ БАРАНОВ, УЧЕНИК 11 КЛАССА:
«Я считаю, что нужно запретить телефон во время урочной деятельности, но разрешить на переменах. Потому что большое количество учеников начальной школы использует телефон во время урока».

И если у старшеклассников уже есть осознание того, что отвлекаться на уроках на телефон - дело неблагодарное, то малышам противостоять желанию смотреть в гаджет, а не на учителя, крайне сложно. Поэтому многие родители покупают своим детям не смартфоны, а телефоны с кнопками и без Интернета.

ОЛЕГ ТРИФОНОВ, ОТЕЦ УЧЕНИКА 2 КЛАССА:
«Телефон влияет на здоровье детей, у них портится зрение, внимание, они рассеянные, мешает учебе. Поэтому я считаю, что нужно ограничивать».

Олег признается: был бы рад, если бы его ребенок сдавал перед занятиями телефон в специальный ящик, а после уроков забирал обратно. Но руководство школы такие меры  вести не может - ведь это не предусмотрено законодательно.  С родителями педагоги согласны: гаджетов на занятиях быть не должно.

СВЕТЛАНА КАРИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №11:
«Во-первых, это отвлекает от уроков. Во-вторых, мы не можем проверить каждый сотовый телефон, у них везде блокировки нет. Ту информацию, которой они могут пользоваться, это очень сложно проконтролировать».

Педагоги и родители переживают: в Интернете есть много вредной для детей информации. Через соц.сети подростков заманивают в различные сообщества, где склоняют к употреблению запрещенных веществ, а потом и к их распространению. Летом прошлого года Рособрнадзор вынес рекомендации - запретить в школах смартфоны.

ЕЛЕНА ВОРОНКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На основании этих рекомендаций министерство образования разработало примерный порядок использования мобильных телефонов в образовательном  процессе. И каждая уже своим локальным актом утверждает порядок использования телефонов в каждой конкретной школе».

В Рязанской области к рекомендациям прислушались все школы - пользоваться гаджетами ученикам там запрещено. В Кировской же области каждая школа сама определяет порядок использования смартфонов.
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