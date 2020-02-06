Запретят ли в кировских школах использование смартфонов?

В российских школах ограничивают использование смартфонов. Так, в Рязанской области на региональном уровне ученикам запретили пользоваться гаджетами во время уроков. Возможны ли подобные запреты в Кировской области?Перемена в обычной школе города Кирова: сразу после звонка дети в коридорах общаются и проверяют свои смартфоны. Гаджеты сегодня есть у всех учеников - от начальных классов до старшей школы. По правилам учебного заведения пользоваться телефонами можно только на перемене.И если у старшеклассников уже есть осознание того, что отвлекаться на уроках на телефон - дело неблагодарное, то малышам противостоять желанию смотреть в гаджет, а не на учителя, крайне сложно. Поэтому многие родители покупают своим детям не смартфоны, а телефоны с кнопками и без Интернета.Олег признается: был бы рад, если бы его ребенок сдавал перед занятиями телефон в специальный ящик, а после уроков забирал обратно. Но руководство школы такие меры вести не может - ведь это не предусмотрено законодательно. С родителями педагоги согласны: гаджетов на занятиях быть не должно.Педагоги и родители переживают: в Интернете есть много вредной для детей информации. Через соц.сети подростков заманивают в различные сообщества, где склоняют к употреблению запрещенных веществ, а потом и к их распространению. Летом прошлого года Рособрнадзор вынес рекомендации - запретить в школах смартфоны.В Рязанской области к рекомендациям прислушались все школы - пользоваться гаджетами ученикам там запрещено. В Кировской же области каждая школа сама определяет порядок использования смартфонов.