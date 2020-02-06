Кировские школьники попробовали себя в коммерции. В этом им помогли студенты столичного вуза. В Сосновом Бору прошел бизнес-интенсив в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей".День будет насыщенным. У этой команды сегодня много дел. Ребята - юные предприниматели. Они должны развивать инфраструктуру своего района.Люба Симонова, как и все остальные участники бизнес-интенсива, участвовала в онлайн этапе международного конкурса "Мой первый бизнес", одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Тех, кто смог разработать коммерческую схему, пригласили на бизнес-интенсив.Проектов десятки. Кто-то хочет помогать музыкантам, другие хотели бы стать коммерческими блогерами.Организаторы бизнес-интенсива - студенты одного из московских вузов. Действие происходит в формате игры. Есть один большой город, участники поделены на команды, они же районы. Задача юных предпринимателей выполнять поручения, зарабатывать деньги и строить здания, таким образом развивать свой район. Задания выдают органы власти, их роль играют, как раз студенты организаторы. Мария играет роль банкира. Ее горбанк - финансовый центр бизнес-интенсива.В бизнес-интенсиве участвуют без малого 70-т школьников. Они приехали из разных районов Кировской области. Здесь они приобретают практические навыки, которые помогут в дальнейшей жизни. Знания и умения можно применить во взрослой жизни, при организации своего коммерческого предприятия.Победителей интенсива ждут так же и другие подарки. Отметим, бизнес-интенсив в рамках конкурса "Мой первый бизнес" проходит не только в Кировской области. Помимо Вятки в проекте участвуют еще 41-н регион.