Кировские школьники попробовали себя в коммерции. В этом им помогли студенты столичного вуза. В Сосновом Бору прошел бизнес-интенсив в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей".
- Я прошу вас распределить, кто пойдет забирать зарплату, кто пойдет за кладом, кто будет разрабатывать полицию.
День будет насыщенным. У этой команды сегодня много дел. Ребята - юные предприниматели. Они должны развивать инфраструктуру своего района.
ЛЮБА СИМОНОВА:
«Задание у нас на сегодня найти на данной карте клад и принести его сюда, чтобы получить вознаграждение. На эти денежки мы будем покупать здания и будем развиваться».
Люба Симонова, как и все остальные участники бизнес-интенсива, участвовала в онлайн этапе международного конкурса "Мой первый бизнес", одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Тех, кто смог разработать коммерческую схему, пригласили на бизнес-интенсив.
ЛЮБА СИМОНОВА:
«Надо было придумать идею проекта и дальнейшие шаги реализации. У меня есть мечта. Открыть свою школу, для детей инвалидов».
Проектов десятки. Кто-то хочет помогать музыкантам, другие хотели бы стать коммерческими блогерами.
ДИМА ЛЯПУНОВ:
«Создание ютуб-канала, технического канала. Что бы показать людям, как устроена техника. Какую технику лучше покупать. Как самому починить даже».
Организаторы бизнес-интенсива - студенты одного из московских вузов. Действие происходит в формате игры. Есть один большой город, участники поделены на команды, они же районы. Задача юных предпринимателей выполнять поручения, зарабатывать деньги и строить здания, таким образом развивать свой район. Задания выдают органы власти, их роль играют, как раз студенты организаторы. Мария играет роль банкира. Ее горбанк - финансовый центр бизнес-интенсива.
МАРИЯ КАЛИНИНА, ИГРОТЕХНИК:
«Ребята идут ко мне за деньгами и за заданиями. Они могут выполнить задание, они креативные. Получить вознаграждение за это. Начиная от простейших, на общие знания, заканчивая творческими. Например, у меня сейчас люди придумывают мой логотип».
В бизнес-интенсиве участвуют без малого 70-т школьников. Они приехали из разных районов Кировской области. Здесь они приобретают практические навыки, которые помогут в дальнейшей жизни. Знания и умения можно применить во взрослой жизни, при организации своего коммерческого предприятия.
ЕЛИЗАВЕТА ШИХАЛЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ БИЗНЕС-ИНТЕНСИВА:
«Сам бизнес-интенсив проходит три дня. После этого будет курс старт-ап. На нашем бизнес-интенсиве участники могут выиграть путевку на него. Он длится три месяца».
Победителей интенсива ждут так же и другие подарки. Отметим, бизнес-интенсив в рамках конкурса "Мой первый бизнес" проходит не только в Кировской области. Помимо Вятки в проекте участвуют еще 41-н регион.