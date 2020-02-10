Юные исследователи представили свои изобретения на областном конкурсе "Бионик"

Юные исследователи представили прототипы своих изобретений на областном конкурсе "Бионик". Как техническое творчество детей способно изменить мир?Казалось бы, колесо изобретено 7 тысяч лет назад и нового в сфере передвижения сказать сложно, но Андрей Кирин так не думает. Он придумал и создал действующую модель "кубового колеса". Оно сделано специально для бездорожья и демонстрирует хорошую проходимость на изготовленной для прототипа рыхлой почве.Всего в конкурсе принимают участие 19 ребят со всей Кировской области. Они поборются за победу в двух номинациях, представляя макет или действующую модель.Удивили участников изобретатели из Православной гимназии, они создали робот - картофелекопатель. Сделан он на основе обычного конструктора для робототехники и как и все подобные устройства делает именно то. на что его запрограммировали создатели. Кстати, проект они создали сами - это и есть главное достижение в конкурсе.Дети-изобретатели способны создать устройства, которые изменят жизнь человечества. Примеры тому уже есть. Именно дети, а точнее подростки, создали в разное время: механический калькулятор, меховые наушники, фруктовый лед, шрифт Брайля, водные лыжи, снегоход и многое другое. Главное - дать возможность творческому мышлению реализоваться с детства, ни в чем не сдерживать фантазию и поощрять тягу к изобретательству.