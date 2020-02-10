Юные исследователи представили свои изобретения на областном конкурсе "Бионик"

Юные исследователи представили прототипы своих изобретений на областном конкурсе "Бионик". Как техническое творчество детей способно изменить мир?
Казалось бы, колесо изобретено 7 тысяч лет назад и нового в сфере передвижения сказать сложно, но Андрей Кирин так не думает. Он придумал и создал действующую модель "кубового колеса". Оно сделано специально для бездорожья и демонстрирует хорошую проходимость на изготовленной для прототипа рыхлой почве.
АНДРЕЙ КИРИН, УЧЕНИК ЛИЦЕЯ №28:
«Мы ездили, наша машина забуксовала и мне стало интересно, а что если сделать колесо другой формы, то оно сможет лучше передвигаться, зацепляясь гранями».
Всего в конкурсе принимают участие 19 ребят со всей Кировской области. Они поборются за победу в двух номинациях, представляя макет или действующую модель.
ПОЛИНА СЕЛЕЗНЕВА, МЕТОДИСТ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА "МЕМОРИАЛ":
«У ребенка главное - первая идея, которую он позаимствовал у природы, второе - это, естественно, реализация этой идеи. Мы не просим их расписывать как научно-исследовательскую работу, материал письменный мы от них не требуем. Достаточно изготовить макет или, если ребенок постарше, действующую модель».
Удивили участников изобретатели из Православной гимназии, они создали робот - картофелекопатель. Сделан он на основе обычного конструктора для робототехники и как и все подобные устройства делает именно то. на что его запрограммировали создатели. Кстати, проект они создали сами - это и есть главное достижение в конкурсе.
ДМИТРИЙ МЕТЕЛЕВ, УЧЕНИК ВЯТСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ:
«Это универсальный робот, на который установлены прототипы лопатообразных конечностей медведки и крота, устройство не скажу, что сложное, но и не легкое».
Дети-изобретатели способны создать устройства, которые изменят жизнь человечества. Примеры тому уже есть. Именно дети, а точнее подростки, создали в разное время: механический калькулятор, меховые наушники, фруктовый лед, шрифт Брайля, водные лыжи, снегоход и многое другое. Главное - дать возможность творческому мышлению реализоваться с детства, ни в чем не сдерживать фантазию и поощрять тягу к изобретательству.