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Юные исследователи представили свои изобретения на областном конкурсе "Бионик"

Юные исследователи представили свои изобретения на областном конкурсе "Бионик"

Вчера, 15:15
201
Иван Швецов
Юные исследователи представили свои изобретения на областном конкурсе


Юные исследователи представили прототипы своих  изобретений на областном конкурсе "Бионик".  Как техническое творчество детей способно изменить мир?

Казалось бы, колесо изобретено 7 тысяч лет назад и нового в сфере передвижения сказать сложно, но Андрей Кирин так не думает. Он придумал и создал действующую модель "кубового колеса".  Оно сделано специально для бездорожья и демонстрирует хорошую проходимость на изготовленной для прототипа рыхлой почве.  

АНДРЕЙ КИРИН, УЧЕНИК ЛИЦЕЯ №28:
«Мы ездили, наша машина забуксовала и мне стало интересно, а что если сделать колесо другой формы, то оно сможет лучше передвигаться, зацепляясь гранями».

Всего в конкурсе принимают участие 19 ребят со всей Кировской области.  Они поборются за победу в двух номинациях, представляя  макет или действующую модель.

ПОЛИНА СЕЛЕЗНЕВА, МЕТОДИСТ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА "МЕМОРИАЛ":
«У ребенка главное - первая идея,  которую он позаимствовал у природы, второе - это, естественно, реализация этой идеи. Мы не просим их расписывать  как научно-исследовательскую работу, материал письменный мы от них не требуем. Достаточно изготовить макет или, если ребенок постарше, действующую модель».

Удивили участников изобретатели из Православной гимназии, они создали робот - картофелекопатель. Сделан он на основе обычного конструктора для робототехники и как и все подобные устройства делает именно то. на что его запрограммировали создатели. Кстати, проект они создали сами - это и есть главное достижение в конкурсе.

ДМИТРИЙ МЕТЕЛЕВ, УЧЕНИК ВЯТСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ:
«Это универсальный робот, на который  установлены прототипы лопатообразных конечностей медведки и крота, устройство не скажу, что сложное, но и не легкое».

 Дети-изобретатели способны создать устройства, которые изменят жизнь человечества.  Примеры тому уже есть.  Именно дети, а точнее подростки, создали в разное время: механический калькулятор,  меховые наушники, фруктовый лед, шрифт Брайля,  водные лыжи,  снегоход и многое другое.  Главное - дать возможность творческому мышлению реализоваться с детства, ни в чем не сдерживать фантазию и поощрять тягу к изобретательству.
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