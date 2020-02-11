В Кирове прошла «Открытая лабораторная» с участием известного ученого Михаила Гельфанда

В Кирове прошла «Открытая лабораторная» — самая масштабная научно-популярная акция в мире, которая помогает узнать, как устроены природа и техника, понять, откуда мы произошли, и проверить, какова картина мира отдельного человека. Почетным гостем акции стал известный ученый Михаил Гельфанд.
«Открытая лабораторная» проводится ежегодно с 2017 года. не только проверяет знания участников, но и рассказывает о новейших достижениях науки: химии и физики, биологии и нейробиологии, информатики и астрономии. Вопросы могут быть сравнительно простыми, а бывают и очень сложными, даже такими, по которым не всегда есть полное согласие среди ученых. Для желающих поучаствовать нет никаких возрастных и прочих ограничений.
СВЕТЛАНА ЗАНЬКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ "ОТКРЫТАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ":
«Открытая лабораторная - она и для детей, и для взрослых, так же как тотальный диктант, только по естественным наукам. В течении 10 минут они будут отвечать на вопросы, которые составляли ученые российские, а потом в течение 1,5 часов общаться с большой величиной в мире науки Михаилом Гельфандом, который будет рассказывать, а что там внутри этих вопросов, какие научные знания, сведения и открытия».
В действительности самая важная составляющая «Открытой лабораторной» – это детальный разбор вопросов после того, как тест уже пройден. Чтобы объяснить неясные моменты и рассказать подробнее о самых интересных научных фактах, приглашаются опытные «завлабы». Михаил Гельфанд - микробиологи и молекулярный генетик очень известный и в России, и за ее пределами. Кстати, он - один из основателей и активистов сетевого сообщества «Диссернет», занимающегося выявлением плагиата и злоупотреблений в области защиты диссертаций.
МИХАИЛ ГЕЛЬФАНД, ПРОФЕССОР, ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:
«Это не соревнование. Это способ придти, немножко подумать, что ты знаешь про физику, про химию, про естественные науки, и потом обсудить как оно устроено на самом деле. Это ни в коем случае не соревнование. И в этом ценность открытой лаборатории. Никто ни с кем не соревнуется. Не олимпиада, не тест по которой ранжируют школы, не это бюрократическое мракобесие».
Акция длится обычно 1,5-2 часа. После проведения «Лабы» на каждой площадке участников будет ждать дополнительная программа: научные шоу, опыты и демонстрации, мастер-классы и экскурсии.
СЕРГЕЙ ФОМИН, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ ВЯТГУ:
«Институт химии и биологии уделяет очень много внимания просветительской составляющей своей деятельности. И у нас даже образовательная программа бакалавиата составлена таким образом, чтобы дать ребятам правильную научную картину мира, чтобы они могли использовать знания для решения междисциплинарных задач».
Кстати, интересно, что на многих площадках максимальные баллы получили именно школьники, что несколько противоречит мифу из серии: «молодежь пошла не та" . Михаил Гельфанд рассказал, что значит для конкретного участника высокий результат в "Открытой лабораторной".
МИХАИЛ ГЕЛЬФАНД, ПРОФЕССОР, ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:
«Это значит, что этот человек большой молодец, что он во многом разбирается. В современном мире надо знать физику и химию. Вопрос о том, вакцинироваться или нет - это биологический вопрос в первую очередь. В нашей школе на биологию уходит 1 час в неделю, что является полным позором. Это способ человеку немножко прикоснуться к тому, как наука устроена».
Добавим, что те, кто не успел попасть в Кирове на акцию "Открытая лабораторная" и проверить свои знания по точным и естественным наукам, могут пройти в любое время тест онлайн на сайте лаборатории.