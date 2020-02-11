В Кирове прошла «Открытая лабораторная» с участием известного ученого Михаила Гельфанда

В Кирове прошла «Открытая лабораторная» — самая масштабная научно-популярная акция в мире, которая помогает узнать, как устроены природа и техника, понять, откуда мы произошли, и проверить, какова картина мира отдельного человека. Почетным гостем акции стал известный ученый Михаил Гельфанд.«Открытая лабораторная» проводится ежегодно с 2017 года. не только проверяет знания участников, но и рассказывает о новейших достижениях науки: химии и физики, биологии и нейробиологии, информатики и астрономии. Вопросы могут быть сравнительно простыми, а бывают и очень сложными, даже такими, по которым не всегда есть полное согласие среди ученых. Для желающих поучаствовать нет никаких возрастных и прочих ограничений.В действительности самая важная составляющая «Открытой лабораторной» – это детальный разбор вопросов после того, как тест уже пройден. Чтобы объяснить неясные моменты и рассказать подробнее о самых интересных научных фактах, приглашаются опытные «завлабы». Михаил Гельфанд - микробиологи и молекулярный генетик очень известный и в России, и за ее пределами. Кстати, он - один из основателей и активистов сетевого сообщества «Диссернет», занимающегося выявлением плагиата и злоупотреблений в области защиты диссертаций.Акция длится обычно 1,5-2 часа. После проведения «Лабы» на каждой площадке участников будет ждать дополнительная программа: научные шоу, опыты и демонстрации, мастер-классы и экскурсии.Кстати, интересно, что на многих площадках максимальные баллы получили именно школьники, что несколько противоречит мифу из серии: «молодежь пошла не та" . Михаил Гельфанд рассказал, что значит для конкретного участника высокий результат в "Открытой лабораторной".Добавим, что те, кто не успел попасть в Кирове на акцию "Открытая лабораторная" и проверить свои знания по точным и естественным наукам, могут пройти в любое время тест онлайн на сайте лаборатории.