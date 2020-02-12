В Кировской области появится служба профессиональных нянь. Служба будет создана при Кировском центре социальной помощи семье и детям.Возможность пригласить сертифицированную няню получат работающие родители, студенческие семьи, а также те, кому нужна кратковременная помощь по присмотру за ребёнком в течение дня.На сегодняшний день 6 кандидатов, имеющих опыт работы с детьми, начали обучение в Институте развития образования Кировской области по программе профессионального обучения «Программа профессиональной подготовки «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)».Перед тем как приступить к обучению, кандидаты прошли психологическое тестирование, медицинский осмотр, а также проверку на отсутствие судимости. В процессе обучения кандидаты получат навыки и знания для работы с разной категорией детей, в том числе с инвалидами.Обязательные знания – безопасность ребенка, правильное питание, развивающие занятия и игры в соответствии с возрастом и состоянием здоровья, оказание первой медицинской помощи. Няни, получившие сертификат, будут включены в Реестр сертифицированных нянь. Он будет размещен на сайте министерства социального развития Кировской области и Кировского центра социальной помощи семье и детям.Воспользоваться услугой сертифицированных нянь будет возможно, начиная с марта этого года. За более подробной информацией можно обратиться в Кировский центр социальной помощи семье и детям по телефону (8332) 38-18-51.