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13 февраля 02:02
12 фев 17:41 В южных микрорайонах Кирова активно возводят жилые многоквартирные дома 12 фев 17:19 В Кировской области появится служба профессиональных нянь. 12 фев 17:09 В Кирове приводят в порядок общегородские катки. 12 фев 16:59 В п. Лесном замерзает 18-квартирный жилой дом. 12 фев 16:55 Трое жителей Кирово-Чепецка подозреваются в организации азартных игр (видео). 12 фев 15:05 «Сто лет в объективе»: в областном краеведческом музее открылась выставка фотографий старой Вятки 12 фев 13:56 Стали известны все члены конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Кирова. 12 фев 13:47 На улице Московской произошло ДТП с участием скорой помощи. 12 фев 13:43 Кировчан приглашают стать донорами крови. 12 фев 12:01 В регионе проходят мероприятия, посвященные борьбе с онкозаболеваниями
В Кировской области появится служба профессиональных нянь.

В Кировской области появится служба профессиональных нянь.

Вчера, 17:19
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В Кировской области появится служба профессиональных нянь.

В Кировской области появится служба профессиональных нянь. Служба будет создана при Кировском центре социальной помощи семье и детям.

Возможность пригласить сертифицированную няню получат работающие родители, студенческие семьи, а также те, кому нужна кратковременная помощь по присмотру за ребёнком в течение дня.

На сегодняшний день 6 кандидатов, имеющих опыт работы с детьми, начали обучение в Институте развития образования Кировской области по программе профессионального обучения «Программа профессиональной подготовки «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)».

Перед тем как приступить к обучению, кандидаты прошли психологическое тестирование, медицинский осмотр, а также проверку на отсутствие судимости. В процессе обучения кандидаты получат навыки и знания для работы с разной категорией детей, в том числе с инвалидами.

Обязательные знания – безопасность ребенка, правильное питание, развивающие занятия и игры в соответствии с возрастом и состоянием здоровья, оказание первой медицинской помощи. Няни, получившие сертификат, будут включены в Реестр сертифицированных нянь. Он будет размещен на сайте министерства социального развития Кировской области и Кировского центра социальной помощи семье и детям.

Воспользоваться услугой сертифицированных нянь будет возможно, начиная с марта этого года. За более подробной информацией можно обратиться в Кировский центр социальной помощи семье и детям по телефону (8332) 38-18-51.
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